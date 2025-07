Η ρωσική αεροπορική εταιρία Aeroflot ακύρωσε σήμερα δεκάδες πτήσεις έπειτα από πρόβλημα στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της, όπως είπε, και μια ομάδα χάκινγκ ανέλαβε την ευθύνη για αυτό που είπε πως ήταν κυβερνοεπίθεση.

Ο εθνικός αερομεταφορέας δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία του προβλήματος ή τον χρόνο που θα χρειαστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί.

Δήλωση που φέρεται να έκανε ομάδα χάκινγκ η οποία αποκαλείται Silent Crow ανέφερε πως διενήργησε την επιχείρηση από κοινού με μια λευκορωσική ομάδα που αποκαλείται Cyberpartisans BY, και τη συνέδεσε με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

“Δόξα στην Ουκρανία! Ζήτω η Λευκορωσία!” ανέφερε η δήλωση, την αυθεντικότητα της οποίας δεν μπόρεσε προσώρας να επιβεβαιώσει το Ρόιτερς.

Η Silent Crow είχε αναλάβει την ευθύνη για μια επίθεση στη βάση δεδομένων ρωσικής εταιρίας ακινήτων τον Ιανουάριο.

Η Aeroflot ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ακύρωσε τουλάχιστον 40 πτήσεις έπειτα από πρόβλημα στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της.

Cyber Partisans and Silent Crow spent a year inside the russian airline’s systems and then took it all down in one coordinated strike.

🔥🔥 Belarusian hackers just landed a major hit on Aeroflot.

Αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, οι ταξιδιώτες στη Ρωσία έχουν συνηθίσει τις διαταραχές στις πτήσεις. Ωστόσο αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούνται συνήθως από προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων έπειτα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με την Aeroflot, «ειδικοί εργάζονται αυτή την ώρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας».

Η Aeroflot κάλεσε τους επιβάτες που ακυρώθηκαν οι πτήσεις τους από το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας να παραλάβουν τις αποσκευές που είχαν παραδώσει όταν έκαναν τσεκ-ιν και να φύγουν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Baza μετέδωσε σκηνές χάους στο αεροδρόμιο, καθώς επιβάτες σχημάτιζαν ουρές απλώς για να φύγουν.

🚨 BREAKING: Hackers claim they’ve breached the systems of Russian airline giant Aeroflot

The groups Silent Crow and Belarusian Cyber-Partisans say they have completely destroyed the company’s IT infrastructure✈️

According to them, the operation lasted a year and ended in a… pic.twitter.com/Dj92PDY746

