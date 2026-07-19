Μια εξαιρετικά ισχυρή καταιγίδα, παράλληλα με έντονη χαλαζόπτωση έπληξαν το βράδυ του Σαββάτου (18/7) το Μιλάνο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και οδηγώντας στην ακύρωση της μεγάλης συναυλίας του Bad Bunny, στην οποία αναμενόταν να παρευρεθούν περισσότεροι από 75.000 θεατές.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, με την έντονη βροχόπτωση και το μεγάλο σε μέγεθος χαλάζι να δημιουργούν συνθήκες που κρίθηκαν επικίνδυνες για το κοινό.

Τραυματισμοί θεατών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ορισμένοι θεατές ενδέχεται να τραυματίστηκαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός.

Οι διοργανωτές προχώρησαν στην ακύρωση της συναυλίας για λόγους ασφαλείας, καθώς η κακοκαιρία κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή της εκδήλωσης υπό ασφαλείς συνθήκες.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ