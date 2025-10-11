Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την λήξη του πολέμου στη Γάζα με το Ισραήλ, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης, και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς που ζήτησε να μην κατονομαστεί, μερικά 24ωρα μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ για τη Γάζα.

Παράλληλα η ισλαμική οργάνωση, κάλεσε 7 χιλιάδες μαχητές, τους οποίους βγάζει στους δρόμους της Λωρίδας της Γάζας, με σκοπό να ανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών που εκκένωσαν πρόσφατα οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF), μετά τη συμφωνία της οργάνωσης με το Τελ Αβίβ για την έναρξη του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Η οργάνωση διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες, όλους με στρατιωτικό παρελθόν, ορισμένοι από τους οποίους διοικούσαν προηγουμένως ταξιαρχίες στον ένοπλο βραχίονα της οργάνωσης για την επίβλεψη των επιχειρήσεων, αναφέρουν τοπικές πηγές.

Η διαταγή κινητοποίησης εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων με το εξής περιεχόμενο: «Κηρύσσουμε γενική κινητοποίηση σε ανταπόκριση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ. Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες θέσεις σας, χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Αναφορές από τη Γάζα υποδηλώνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές, μερικοί φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλοι τις μπλε στολές της Αστυνομίας της Γάζας.

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν ευρέως αναμενόμενη εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο απαιτεί την αποστράτευση της οργάνωσης.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό, αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας, αλλά δήλωσε στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντισταθούν στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Ένας συνταξιούχος Παλαιστίνιος αξιωματικός ασφαλείας, ο οποίος υπηρέτησε για χρόνια στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, δήλωσε ότι φοβάται ότι η περιοχή οδεύει προς έναν νέο κύκλο εσωτερικής αιματοχυσίας.

«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι τα μόνα μέσα για να διατηρήσει ζωντανό το κίνημά της», δήλωσε στο BBC.

«Η Γάζα είναι γεμάτη από όπλα. Οι λεηλατητές έχουν κλέψει χιλιάδες όπλα και πυρομαχικά, από τα αποθέματα της Χαμάς, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ορισμένες ομάδες έχουν λάβει προμήθειες, ακόμη και από το Ισραήλ.

Αυτή είναι η τέλεια συνταγή για εμφύλιο πόλεμο: όπλα, απογοήτευση, χάος και ένα κίνημα που προσπαθεί απεγνωσμένα να επανακτήσει τον έλεγχο ενός καταρρακωμένου και εξαντλημένου πληθυσμού».

Ο Khalil Abu Shammala, εμπειρογνώμονας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζει στη Γάζα, δήλωσε ότι μένει να δούμε αν η Χαμάς θα δεχτεί να παραδώσει τον έλεγχο της περιοχής ή θα προσπαθήσει να εμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου.