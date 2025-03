Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά. Δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτεί η ημερομηνία της βιντεοσκόπησης.

Σε αυτό εμφανίζονται οι δύο άνδρες να κάθονται και να μιλούν στα εβραϊκά σε έναν από τους ομήρους που έχει ήδη απελευθερωθεί, ζητώντας του να μιλήσει για τις εμπειρίες του υπό ομηρεία για να επισπευστεί και η δική τους απελευθέρωση.

The full propaganda video released earlier this evening showing hostages Elkana Bohbot and Yosef-Haim Ohana.

Both families have now authorized publication of the video. pic.twitter.com/6VqzWSRw1L

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 24, 2025