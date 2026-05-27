Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν σήμερα πως ο διοικητής τους σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, το βράδυ της Τρίτης, σε συνοικία της Πόλης της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ποιος θα διαδεχθεί τον Όντα ως επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Κατά την επίθεση της Τρίτης σκοτώθηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο Όντα και τα τρία μέλη της οικογένειάς του, ενώ άλλα 12 τραυματίστηκαν .

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για την κοινή κηδεία της οικογένειας του Όντα στην Πόλη της Γάζας. Οι πενθούντες κάλυψαν τα τέσσερα πτώματα με πράσινες σημαίες της Χαμάς και πραγματοποίησαν πορεία από ένα τζαμί μέσα στην πόλη, φωνάζοντας συνθήματα και πυροβολώντας στον αέρα.

Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με τη φωτογραφία του Όντα και τη φράση «ένας από τους αρχηγούς του γενικού επιτελείου των Ταξιαρχιών Κασάμ», αναφερόμενοι στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση και ανέφερε ότι ο Όντα ήταν ενεργό μέλος της οργάνωσης για περισσότερο από τρεις δεκαετίες και ανήκε στην πρώτη γενιά που συνέβαλε στη δημιουργία του στρατιωτικού και ένοπλου σκέλους του κινήματος.

Ο Όντα αν και δεν ανακοινώθηκε επίσημα, ανέλαβε νέος ηγέτης της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 15 Μαΐου.

Ήταν επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης A-Sharq Al-Awsat της Σαουδικής Αραβίας, ήταν στενός συνεργάτης του αλ-Χαντάντ και συνεργάστηκε μαζί του για την «ανανέωση της οργανωτικής δομής» της Χαμάς μετά τη δολοφονία των πρώην ηγετών της Μοχάμεντ Ντέιφ και Μοχάμεντ Σινουάρ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την εξόντωση του Όντα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Όντα. «Ο διοικητής της ένοπλης πτέρυγας αριθμός 4 της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξοντώθηκε χθες και στάλθηκε να συναντήσει τους συνεργάτες του στα βάθη της κόλασης», έγραψε στο X ο Iσραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

«Εξ ονόματος του πρωθυπουργού και εμού, συγχαρητήρια στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ για την εξαιρετική εκτέλεση. Δεσμευτήκαμε να εξουδετερώσουμε όλους όσοι οργάνωσαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έτσι θα γίνει: όλοι τους είναι καταδικασμένοι σε θάνατο, όπου και αν βρίσκονται. Δεσμευτήκαμε ότι η Χαμάς δεν θα ελέγχει πολιτικά και στρατιωτικά τη Γάζα και έτσι θα συμβεί, ενώ το σχέδιο για εθελοντική μετανάστευση από τη Γάζα θα εφαρμοστεί – όλα στον σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο», προσέθεσε ο Ισραέλ Κατς.

מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. בשם רה”מ ובשמי, ברכות לצה”ל ולשב”כ על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום. התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026

Η ανακοίνωση του IDF

Παράλληλα σε ανακοίνωσή τους οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι: «Εξοντώθηκε: Μοχάμεντ Όντα – Αρχηγός της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σε επιδρομή στη βόρεια Γάζα. Ο Όντα ανέλαβε τη θέση του αρχηγού του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς μετά την εξόντωση του Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της διείσδυσης των τρομοκρατών της Χαμάς και των στόχων των επιθέσεων κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

🔴ELIMINATED: Mohammed Odeh – Head of Hamas’ Military Wing in a strike in northern Gaza. Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… pic.twitter.com/y1Z7eUaUMd — Israel Defense Forces (@IDF) May 27, 2026

Στην εν λόγω ανάρτηση φαίνεται μία φωτογραφία του Όντα με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς, τους οποίους το Ισραήλ έχει εξοντώσει. Πρόκειται για τον Μοχάμεντ Ντέιφ τον επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, τον εκπρόσωπο Τύπου, Αμπού Ομπέιντα και τον Ραφά Σαλαμέ διοικητή των δυνάμεων της ταξιαρχίας στη Χαν Γιουνίς.