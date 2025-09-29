Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που παραμένουν στα χέρια της, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την πάγια θέση της ενάντια στον αφοπλισμό της.

Ερωτώμενος σχετικά με το αν η Χαμάς θα συμφωνούσε να απελευθερώσει άμεσα όλους τους αιχμαλώτους εντός 72 ωρών, σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, ο Ταχίρ αλ-Νόνο, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε στο κανάλι Al-Arabi του Κατάρ ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους μετά το τέλος του πολέμου.

«Η παρουσία των αιχμαλώτων στη Χαμάς συνδέεται με το τέλος του πολέμου και την απόσυρση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας. Είτε αυτό συμβεί στις πρώτες ημέρες της συμφωνίας, στη μέση ή σταδιακά — αυτό θα είναι μέρος της συζήτησης. Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε όλους τους αιχμαλώτους που κρατούμε, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Η παρουσία τους είναι προσωρινή μέχρι το τέλος του πολέμου και μια αξιοπρεπή ανταλλαγή αιχμαλώτων είναι εφικτή», είπε ο αλ – Νόνο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Υπάρχουν κρατούμενοι που έχουν πεθάνει και απαιτείται εξοπλισμός για την ανάσυρση των σωμάτων τους. Αυτό απαιτεί χρόνο και το έχουμε ήδη αναφέρει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε όλους στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της απόσυρσης της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Αλ-Νόνο τόνισε: «Όσον αφορά το τελευταίο σχέδιο, δεν το έχουμε λάβει και δεν συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις για αυτό, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Μόλις λάβουμε επίσημα το σχέδιο και η ηγεσία της οργάνωσης το μελετήσει, θα ανακοινώσουμε τη σαφή θέση μας».

Ο Αλ-Νόνο πρόσθεσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για μια συμφωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή σχετικά με την επόμενη μέρα, λέγοντας: «Από την πρώτη μέρα, έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση που θα κυβερνά τόσο τη Γάζα όσο και τη Δυτική Όχθη. Το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ μας και της Αρχής».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Χαμάς ότι αρνείται να αφοπλιστεί: «Η θέση μας σχετικά με αυτό είναι σαφής: Η ένοπλη αντίσταση είναι δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού όσο υπάρχει κατοχή. Αν ο παλαιστινιακός λαός απελευθερωθεί και ιδρυθεί το παλαιστινιακό κράτος, τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη για αντίσταση και όπλα, και αυτό θα είναι μέρος της παλαιστινιακής οντότητας».