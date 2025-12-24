Ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαχμούντ Μαρντάουι, δήλωσε σήμερα (24/12) πως ο εκρηκτικός μηχανισμός που τραυμάτισε ελαφρά έναν αξιωματικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων νωρίτερα σήμερα στη Ράφα προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά που είχε τοποθετήσει και είχε αφήσει ο ίδιος ο ισραηλινός στρατός.

«Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές για αυτό», τόνισε ο Μαρντάουι.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα. Το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, τόνισε το γραφείο Νετανιάχου, αναφερόμενο στον τραυματισμό του Ισραηλινού αξιωματικού.

Ο αξιωματικός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τραυματίστηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός έπληξε ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Namer που συμμετείχε στις προσπάθειες εκκαθάρισης των υποδομών της Χαμάς στη γειτονιά Τζενίνα της Ράφα, η οποία βρίσκεται στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.