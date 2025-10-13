Η Χαμάς έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την παράδοση όλων των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης. Η απελευθέρωση αναμένεται τα ξημερώματα της Δευτέρας ωστόσο εμπλοκή αναφέρεται ως προς την ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους και το αίτημα για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Arab Media Reports:

Hamas and Its Allies Complete Preparations to Hand Over All Remaining Israeli Hostages in Gaza According to Arab media outlets, Hamas and its allied factions have finalized all logistical and security preparations for the transfer of all surviving Israeli… pic.twitter.com/IHoOPFKMoq — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 12, 2025

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, μιλώντας στο Al Jazeera, ζήτησε διεθνή πίεση, ιδίως από τα αραβικά κράτη, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι εξαπατά ακόμη και τους Αμερικανούς, ως προς τα ονόματα που περιλαμβάνει η λίστα της ανταλλαγής Παλαιστινίων αιχμαλώτων με τους Ισραηλινούς ομήρους.

⚡️Hamas official Ghazi Hamad to Al Jazeera: We need international pressure, especially from Arab states, to curb Netanyahu’s madness in Gaza and the West Bank The occupation is manipulating the lists of captives and even deceiving the Americans We are working with mediators to… pic.twitter.com/rlhoU5ojm0 — Warfare Analysis (@warfareanalysis) October 12, 2025

«Έχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για την παράδοση των Ισραηλινών αιχμαλώτων, αλλά οι δυνάμεις κατοχής καθυστερούν. Ενημερώνουμε τους μεσολαβητές κάθε στιγμή για κάθε εξέλιξη, ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε τον πλήρη τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Χρειάζονται ενδοπλαιστινιακές συνομιλίες για να υιοθετήσουμε μια ενιαία στάση στα υπόλοιπα στάδια της συμφωνίας», δήλωσε ο Γκάζι Χαμάντ.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι το Ισραήλ αποφυλακίζει τον ανώτερο αξιωματούχο της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μαχμούντ Καουάσμε ,τον «εγκέφαλο» πίσω από την απαγωγή και τη δολοφονία των τριών εφήβων Ναφτάλι Φράνκελ, Γκιλ-Αντ Σαάρ και Εγιάλ Γιφράχ στο Γκους Ετζιόν. Ανώτερο μέλος του «αρχηγείου της Δυτικής Όχθης» συνελήφθη σε επιδρομή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Νοσοκομείο Σίφα της Γάζας.