Σοκ προκαλεί βίντεο που κάνει το γύρο των social media το οποίο δείχνει τον ισραηλινό στρατό να ανακρίνει δύο μέλη της Χαμάς, πατέρα και γιο, οι οποίοι φέρονται να ομολογούν ότι βίασαν και δολοφόνησαν μια γυναίκα κατά την επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Το βίντεο δείχνει τον 47χρονο Τζαμάλ Χουσεΐν Αχμάντ Ράντι, και τον έφηβο γιο του, Αμπντάλα, να λένε στους ανακριτές πώς βίαζαν εναλλάξ μια γυναίκα πριν τη σκοτώσουν κατά τη διάρκεια της επίθεσης τους στις 7 Οκτωβρίου.

Περιγράφοντας λεπτομερώς την επίθεσή τους, ο Τζαμάλ, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον Αμπντάλα από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) τον περασμένο Μάρτιο, είπε ότι βρήκε μια γυναίκα που «ούρλιαζε» και «έκλαιγε» μέσα σε ένα σπίτι.

Έκανα ό,τι έκανα, τη βίασα… Την απείλησα με το όπλο μου για να της βγάλω τα ρούχα, θυμάμαι ότι φορούσε ένα τζιν σορτς», φέρεται να είπε στο βίντεο. Στη συνέχεια είπε ότι δε γνώριζε ποια ήταν η τύχη της κοπέλας.

Ο 18χρονος γιος του, ωστόσο, είπε στους ανακριτές ότι ο πατέρας του σκότωσε τη γυναίκα αφού τη βίασαν.

NEW: “My father raped her, then I did and then my cousin did and then we left but my father killed the woman after we finished raping her.” Captured Hamas terrorists confess to sexual violence against Israelis on 7/10. They even made it a family outing. The sickness runs deep. pic.twitter.com/21NETXGNjZ

— Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) May 23, 2024