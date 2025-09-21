Η Χαμάς χαιρέτισε την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης από τον Σερ Κιρ Στάρμερ ως νίκη για «τη δικαιοσύνη του σκοπού μας».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης χαιρέτισε τις ανακοινώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας την Κυριακή ότι θα αναγνωρίσουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος.

Σε δήλωσή της, η ένοπλη ομάδα και πολιτικό κίνημα στη Γάζα αναφέρει ότι η κίνηση αυτή «πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικά μέτρα» που θα οδηγήσουν σε «άμεσο τέλος» του πολέμου στη Γάζα και θα «αντιμετωπίσουν» τα σχέδια εποικισμού στη Δυτική Όχθη.

Καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ να «σταματήσουν κάθε μορφή συνεργασίας και συντονισμού» με το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, άλλο ανώτερο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, μιλώντας στο CNNi τόνισε πως η σημερινή κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν επίσημα την Παλαιστίνη είναι ένα «καλοδεχούμενο βήμα»:

«Κάθε βήμα που ενισχύει τα νόμιμα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με πρώτο και κύριο το πλήρως κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα» τόνισε.

«Νίκη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων»

Η αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους είναι “μια νίκη” για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα εκφράζοντας ικανοποίηση ο Μαχμούντ Μαρντάουι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

“Οι αναγνωρίσεις αυτές συνιστούν μια νίκη για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη νομιμότητα του αγώνα μας, και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ανεξάρτητα από το πόσο μακριά φτάνει η κατοχή (Ισραήλ, σ.σ.) στα εγκλήματά της, δεν θα μπορέσει ποτέ να διαγράψει τα εθνικά μας δικαιώματα”, δήλωσε ο Μαρντάουι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κάλεσε να ληφθούν “συγκεκριμένα μέτρα” που θα συνοδεύουν αυτές τις αναγνωρίσεις.

Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον άμεσο τερματισμό “του γενοκτονικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την καταπολέμηση των σχεδίων προσάρτησης και ιουδαιοποίησης που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ”, τονίζει το παλαιστινιακό κίνημα.