Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (16/11) το θάνατο ακόμα δύο στρατιωτών στις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, ανεβάζοντας έτσι σε 50 τον συνολικό αριθμό των στρατιωτικών, που έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

Στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς εξαπέλυσε αιματηρή επίθεση κατά του Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Έκτοτε, το Ισραήλ σφυροκοπά αδιάκοπα τη Γάζα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς και 11.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Στις 27 Οκτωβρίου, ισραηλινά τεθωρακισμένα εισήλθαν στη Γάζα με σκοπό την «εξάλειψη» της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, ότι κατέστρεψαν την κατοικία του ανώτατου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής μαχητικών τη νύχτα.

«Η κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή, χτυπήθηκε καθώς τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.

The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U

— Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023