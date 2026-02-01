Σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά της χώρας του θα είχε ευρύτερες περιφερειακές συνέπειες.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Αλί Χαμενεΐ υπογράμμισε πως «οι Αμερικανοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι, αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα πρόκειται για έναν περιφερειακό πόλεμο».

Σημειώνεται πως ο Ιρανός ηγέτης, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο στις στρατηγικές αποφάσεις της Τεχεράνης, προχώρησε στην τοποθέτηση αυτή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με χρήση βίας κατά του Ιράν.