Σε εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ μέσω της πλατφόρμας X, απευθύνοντας ευθείες απειλές προς το Ισραήλ, το οποίο αποκαλεί «σιωνιστικό καθεστώς» και το προειδοποιεί ότι «η μάχη ξεκινά».

Με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, απαντάει η Τεχεράνη και στις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. «Κύριε Ντόναλντ Τζ. Τραμπ! Ακόμα δεν έχετε γνωρίσει το σπουδαίο έθνος του Ιράν…», αναφέρει.

Mr. Donald J. Trump! You still haven’t come to know the great nation of Iran… pic.twitter.com/xDiOIeBGVh

Σε δεύτερη ανάρτηση σχολιάζει: «Η επίσημη εμπλοκή των ΗΠΑ σημαίνει ότι το σιωνιστικό καθεστώς είναι απελπισμένο και έχει ξεμείνει από όπλα».

The official involvement of the U.S. means that the Zionist regime is desperate and has run out of weapons.

Παραπάνω αναφέρει: «Μια απειλή προς το Ιράν από τις ΗΠΑ σημαίνει «ΑΝΤΙΟ» σε όλα τα αμερικανικά συμφέροντα στα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ».

A threat to Iran by the U.S. means BYE BYE to all American interests in the UAE, Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait.

Στην πρώτη του δήλωσή μετά την απειλή του Τραμπ, ο Αλί Χαμενεΐ γράφει στο X: «Στο όνομα του ευγενούς Χαϊντάρ, η μάχη ξεκινά».

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime. We will show the Zionists no mercy.

Το Χαϊντάρ είναι ένα εναλλακτικό όνομα για τον Ιμάμη Αλί, τον τέταρτο μουσουλμάνο χαλίφη και μια σεβαστή προσωπικότητα στο σιιτικό Ισλάμ.

Οι συγκρούσεις μαίνονται από το πρωί της Παρασκευής, επομένως δεν είναι σαφές τι εννοεί ο Ιρανός ηγέτης με το σχόλιό του και αν αυτό σηματοδοτεί την έναρξη πιο έντονων ιρανικών επιθέσεων.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη το απόγευμα στην Αίθουσα Διαχειρίσεως Κρίσεων του Λευκού Οίκου με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν.

Εξετάστηκε το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν στις επιδρομές του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης στο Φόρντο, όπως δήλωσαν πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο CBS News.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο, το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύρραξη, ενδεχόμενο στο οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι θετικός, δεν έτυχε πλήρους αποδοχής από την ομάδα του.

«Δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των στενότερων συμβούλων του Τραμπ», ανέφερε το CBS News.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν μέχρι νωρίς το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Το παρακάτω γράφημα του BBC περιγράφει πού έχουν γίνει αισθητές μέχρι στιγμής οι αεροπορικές επιδρομές τόσο στο Ιράν όσο και στο Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 13 Ιουνίου.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 επιθέσεις στην Τεχεράνη μέχρι σήμερα, μια πόλη με περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν έπληξε το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα, δύο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Ισραήλ.

Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, επικαλούμενες «διείσδυση εχθρικών αεροσκαφών».

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, δείχνει εκρήξεις στον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη καθώς τα συστήματα αεράμυνας καταρρίπτουν εισερχόμενους πυραύλους.

Το Mehr ανέφερε ότι το βίντεο δείχνει την αεράμυνα της Τεχεράνης «να αποκρούει με επιτυχία την ισραηλινή επιθετικότητα».

Πάνω από 50 αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες περιελάμβαναν επιθέσεις σε μια ιρανική μονάδα παραγωγής φυγοκεντριτών και σε αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, σύμφωνα με τον στρατό.

Η μονάδα παραγωγής φυγοκεντρητών στην Τεχεράνη χρησιμοποιήθηκε από το Ιράν για να επεκτείνει το εύρος και τον ρυθμό εμπλουτισμού ουρανίου με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, αναφέρει ο IDF.

Η πρώτη πτήση που θα φέρει πίσω Ισραηλινούς πολίτες στο Ισραήλ μετά τη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε διακοπή των διεθνών πτήσεων, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έξω από το Τελ Αβίβ.

Η πτήση φέρνει Ισραηλινούς πίσω στο Ισραήλ από τη Λάρνακα της Κύπρου.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν αποκλειστεί λόγω του αεροπορικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Οι ισραηλινές εταιρείες που συμμετέχουν στις πτήσεις επαναπατρισμού περιλαμβάνουν τις El Al, Arkia, Israir και Air Haifa.

Νωρίτερα στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας έφτασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης τρία αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφεραν Έλληνες πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ισραήλ.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως διεξήγαγε σειρά βομβαρδισμών σε τομέα της Τεχεράνης, της πρωτεύουσας του Ιράν, την έκτη νύχτα της ένοπλης σύρραξης.

Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στο εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων Khojir, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν. Το ίδιο σημείο είχε γίνει στόχος και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ιρανικά ειδησεογραφικά μέσα.

“The Air Force has now begun a wave of attacks in the Tehran area.” In response to iran attack Video- tel Aviv #IranUnderAttack #IranIsraelConflict #Trump #Tehran #Iran #iranisraelwar pic.twitter.com/d10FCphqsa

Σύμφωνα με ιρανικά ειδησεογραφικά μέσα, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Πανεπιστήμιο Ιμάμ Χοσεΐν, που βρίσκεται στην ανατολική Τεχεράνη και συνδέεται άμεσα με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

Το πανεπιστήμιο θεωρείται στρατηγικός κόμβος για στρατιωτική εκπαίδευση και έρευνα, ειδικά σε θέματα τεχνολογίας και οπλικών συστημάτων. Η στοχοποίησή του υποδηλώνει κλιμάκωση της ισραηλινής στρατηγικής κατά κρίσιμων δομών του ιρανικού καθεστώτος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από το Ιράν για το μέγεθος των ζημιών ή την ύπαρξη θυμάτων.

Περίπου μια ώρα νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε μέσω X τους κατοίκους τομέα της ιρανικής πρωτεύουσας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, προσθέτοντας πως θα διεξάγονταν επιχειρήσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

🔴 IRAN :📹 IDF IS CURRENTLY CONDUCTING A SERIES OF AIRSTRIKES IN THE AREA OF TEHRAN,

Λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Λίγο πριν την επίθεση συναγερμός σήμανε σε δεκάδες περιοχές του Ισραήλ.

Once again, Israelis all over the country are running for shelter because of an Iranian missile launch. pic.twitter.com/W60Vmw2Dqv

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ιράν εκτόξευσε από 15 έως 30 βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο ισραηλινός δημοσιογράφος Αμίτ Σίγκαλ δημοσίευσε βίντεο από τον ουρανό της Ιερουσαλήμ πριν από λίγα λεπτά.

Η Magen David Adom (Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ) έλαβε αναφορές για αρκετές πτώσεις πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κλήσεις για περιστατικά τραυματισμών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah-1 που εκτοξεύθηκαν κατάφεραν να διαπεράσουν τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, προσφέροντας –κατά τον ισχυρισμό τους– στο Ιράν «πλήρη κυριαρχία στον ισραηλινό εναέριο χώρο».

Η δήλωση αυτή, που δημοσιεύθηκε σε ιρανικά κρατικά μέσα, έρχεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές για εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και επιθέσεις κοντά στην Τεχεράνη, σε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα στρατιωτικών ενεργειών μεταξύ των δύο χωρών.

Με νέα του ανάρτηση στο truth social, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ αναφέρει προς το Ιράν: «Παραδοθείτε άνευ όρων». Παρακάτω συνεχίζει: «Ξέρουμε ακριβώς πού κρύβεται ο αποκαλούμενος «Ανώτατος Ηγέτης». Είναι εύκολος στόχος, αλλά είναι ασφαλής εκεί – Δεν πρόκειται να τον εξουδετερώσουμε (να τον σκοτώσουμε!), τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Αλλά δεν θέλουμε πυραύλους να ρίχνουν κατά αμάχων, ή Αμερικανών στρατιωτών. Η υπομονή μας εξαντλείται. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Λίγο πριν, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υπονόησε επικείμενη εμπλοκή της χώρας του στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν γράφοντας στο Χ:

«Ο Πρόεδρος έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση, διατηρώντας την εστίαση του στρατού μας στην προστασία των στρατευμάτων μας και στην προστασία των πολιτών μας. Μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα, για να τερματίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν».

Look, I’m seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there’s a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:

First, POTUS has been amazingly consistent, over 10 years, that…

