Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι οικονομικές απαιτήσεις των διαδηλωτών στη χώρα είναι «δίκαιες», αλλά τόνισε ότι οι «ταραξίες» πρέπει να αντιμετωπιστούν αυστηρά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τους πιστούς στην Τεχεράνη, υποστήριξε ότι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της χώρας εργάζονται για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων, τα οποία αποτέλεσαν και το έναυσμα για τις διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου.

🔴footage released from today’s protests in Tehran shows a lone woman protester courageously holding a sign reading: “I am not a rioter.” ▶️Her message directly defies the Supreme Leader of the Islamic Republic, who reacted to the unrest today for the first time. In a speech… pic.twitter.com/UoWqaXySeT — Abdorrahman Boroumand Center (@IranRights_org) January 3, 2026



Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με οικονομικά αιτήματα από επαγγελματίες και εμπόρους για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού, έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κίνημα που περιλαμβάνει και πολιτικά αιτήματα. Από την αρχή των συγκρούσεων, τουλάχιστον 12 άτομα, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν χάσει τη ζωή τους.

Iran’s supreme leader drew a hard line against the street protests, denouncing demonstrators as “agitators” and warning there would be “no forgiveness.” pic.twitter.com/MHuuA5Lrua — Open Source Intel (@Osint613) January 3, 2026

Οι βίαιες συγκρούσεις συνεχίζονται με ένταση στο δυτικό Ιράν, όπου τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι της κουρδικής μειονότητας, σκοτώθηκαν στην περιοχή Μαλεξανί, στην επαρχία Ιλάμ.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών. Οι διαδηλώσεις έχουν επηρεάσει τουλάχιστον τριάντα πόλεις, με εξήντα πόλεις να είναι το επίκεντρο των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με ΜΚΟ.

⚡️BREAKING Iran’s Supreme Leader just now: ‘Protesting is a right, rioting is not. It is useless talking to rioters. They must be put in their place’ pic.twitter.com/gTXyIWJomz — Iran Observer (@IranObserver0) January 3, 2026



Αν και οι Αρχές αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την κοινωνία, η αντίσταση στις διαδηλώσεις παραμένει σθεναρή και η κυβέρνηση συνεχίζει να επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης της εσωτερικής σταθερότητας.