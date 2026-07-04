Πλήθος πιστών έχει κατακλύσει το κεντρικό τέμενος της Τεχεράνης, όπου ξεκίνησε και επίσημα το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο θάνατος του 86χρονου ηγέτη –του μακροβιότερου στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά το 1979– σημειώθηκε πριν από τέσσερις μήνες, στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από συντονισμένο αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στην κατοικία του, κατά την πρώτη ημέρα των πολεμικών επιχειρήσεων.

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Πένθος και μηνύματα εκδίκησης στη Μεγάλη Μοσάλα

Το φέρετρο του αγιατολάχ, διακοσμημένο με το χαρακτηριστικό μαύρο τουρμπάνι του, βρίσκεται σε δημόσια θέα στο τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα «Μεγάλη Μοσάλα». Ο χώρος έχει καλυφθεί με πορτρέτα του εκλιπόντος, μαύρα λάβαρα πένθους και κόκκινες σημαίες, οι οποίες συμβολίζουν το μαρτύριο και την επιθυμία για αντίποινα.

Οι πύλες του τεμένους άνοιξαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όμως χιλιάδες πολίτες, ντυμένοι στα μαύρα, περίμεναν υπομονετικά απέξω από την προηγούμενη ημέρα. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα όπως «εκδίκησή» και «θάνατος στην Αμερική και το Ισραήλ», ενώ ακούγονταν θρησκευτικοί ύμνοι και ελεγεία.

Προσδοκίες για ιστορική συμμετοχή και μέτρα προστασίας

Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι η προσέλευση στις επικήδειες τελετές μόνο στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τα 15 με 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, η κηδεία –η οποία είχε αναβληθεί τον Μάρτιο λόγω του πολέμου– θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μαζικές συγκεντρώσεις στην ιστορία της χώρας. Σημειώνεται ότι το 1989, στην κηδεία του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί, είχαν συγκεντρωθεί 10 εκατομμύρια πιστοί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι από ποδοπάτημα.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35°C, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος έχει στήσει περισσότερες από 400 σκηνές σε κοντινό πάρκο, ενώ έχουν επιστρατευτεί και βυτιοφόρα με νερό για την προστασία των πολιτών.

Επίδειξη ισχύος και η «σιωπή» του διαδόχου

Το εξαήμερο πένθος και οι τελετές σχεδιάστηκαν από την Τεχεράνη ως μια ξεκάθαρη επίδειξη εθνικής ισχύος, μετά τον πόλεμο που προκάλεσαν τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τα οποία κόστισαν τη ζωή σε πολλούς ανώτατους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ανάμεσα στα θύματα εκείνης της επίθεσης ήταν και στενά συγγενικά πρόσωπα του Χαμενεΐ (η κόρη, ο γαμπρός, η νύφη και η 14χρονη εγγονή του), των οποίων τα φέρετρα εκτίθενται δίπλα στο δικό του.

Από την άλλη πλευρά, ο γιος και διάδοχός του, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα την παρουσία του. Έχοντας τραυματιστεί στην ίδια επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, ο νέος ηγέτης περιορίζεται μέχρι στιγμής μόνο σε γραπτές ανακοινώσεις, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο, κορυφαία στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, απέδωσαν ήδη τιμές στη σορό του αγιατολάχ.

Το οδοιπορικό της σορού και η ταφή

Το λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με μια μεγάλη περιφορά στους δρόμους της πόλης. Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί διαδοχικά:

Την Τρίτη στην ιερή πόλη Κομ του Ιράν.

Την Τετάρτη στις σιιτικές ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα στο Ιράκ.

Η τελική ταφή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ, τη γενέτειρα του Αλί Χαμενεΐ.