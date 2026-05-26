Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό του διάγγελμα με αφορμή την ισλαμική περίοδο του Χατζ, έκανε σήμερα λόγο για μια «νέα τάξη πραγμάτων» που αναδύεται στην περιοχή του Κόλπου και τον κόσμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείο CNN, ο ίδιος ανέφερε ότι τα έθνη της Μέσης Ανατολής «δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις».

Οι δηλώσεις αυτές του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έρχονται σε συνέχεια των πληγμάτων που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις έχουν ανταλλάξει πυρά και κατά το παρελθόν κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, και παραμένει ασαφές πώς οι επιθέσεις αυτές θα επηρεάσουν την εκεχειρία.

Άλλωστε, οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου Ιρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Καταριανούς μεσολαβητές στην Ντόχα, για συνομιλίες που πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται προς την κατεύθυνση ενός «μνημονίου συναντίληψης» (MoU), αλλά οι διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις κυρώσεις, έχουν καθυστερήσει τη συμφωνία.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στον Λίβανο, καθώς προετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN.