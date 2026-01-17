«Εγκληματία» χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν.

Ο Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεϊ εξαπέλυσε επίθεση μέσω X προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τον θεωρεί «εγκληματία και υπεύθυνο για τις απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει στον ιρανικό λαό» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

إنّنا نعدّ الرئيسَ الأمريكي مجرمًا بسبب الخسائر والأضرار والاتهام الذي وجّهه إلى الشعب الإيراني. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 17, 2026

Προχώρησε και σε δεύτερη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όπου έγραφε ότι «οι πρόσφατες αναταραχές προκλήθηκαν από αμερικανική στάση, στόχος της οποίας είναι να καταπιεί το Ιράν».

Παράλληλα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι «ο ιρανικός λαός έσπασε την πλάτη της στάσης, πρέπει επίσης να σπάσει την πλάτη των στασιαστών. Δεν οδηγούμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε τους εγχώριους και διεθνείς εγκληματίες της αμερικανικής στάσης».

إنّ الفتنة الأخيرة كانت فتنة أمريكية؛ فقد خطط الأمريكيون وبذلوا جهودهم. هدف أمريكا هو ابتلاع إيران. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 17, 2026

Τέλος, ο Χαμενεϊ κατηγόρησε «όσους έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ» για την πρόκληση «τεράστιων ζημιών» και τον θάνατο «εκατοντάδων» κατά τη διάρκεια των αναταραχών.

Αξίζει να σημειώθεί ότι αυτές οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που καμία επιλογή, ακόμη και η στρατιωτική, δεν έχει αποκλειστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ενισχύονται με δεύτερο αεροπλανοφόρο που σπεύδει στην περιοχή και οι νεκροί ξεπερνούν τους 3000.

Χιλιάδες νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων κατα τη διάρκειας των διαδηλώσεων διαφέρουν δραματικά. Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, δηλώνει ότι έχει επαληθεύσει ή επιβεβαιώσει μέσω ανεξάρτητων πηγών τουλάχιστον 3.428 νεκρούς. Άλλες οργανώσεις ανεβάζουν τον αριθμό πάνω από τις 5.000, ενώ ορισμένες κάνουν λόγο ακόμη και για 20.000 θύματα.

Σύμφωνα με ομάδες της ιρανικής αντιπολίτευσης, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων από ΜΚΟ και διεθνή ΜΜΕ.

Σενάρια για το «μετά»

Οι κινητοποιήσεις φαίνεται να έχουν υποχωρήσει, όχι λόγω εκτόνωσης, αλλά λόγω φόβου. Σύμφωνα με τον Economist, τα σενάρια είναι δύο: είτε το θεοκρατικό καθεστώς παραμένει στην εξουσία, σκληραίνοντας περαιτέρω την καταστολή, είτε καταρρέει μέσα σε συνθήκες βίας και χάους.

Ένα πιθανό σενάριο θέλει τους Φρουρούς της Επανάστασης να απομακρύνουν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και να αναλάβουν την εξουσία, επιδιώκοντας νομιμοποίηση και πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων και περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Ένα άλλο, υψηλού κινδύνου, αφορά άμεση αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, με στοχευμένα πλήγματα ή ακόμη και «πολιτικό αποκεφαλισμό» της ιρανικής ηγεσίας. Ωστόσο, το Ιράν διαθέτει σημαντικό πυραυλικό οπλοστάσιο και μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.