Αντιφατικές δηλώσεις για τα τεκταινόμενα σχετικά με την προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία έκαναν σε ξεχωριστές συνεντεύξεις τους στο NBC ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς και ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ διευκρίνισε ότι κατά τη συνάντηση της Αλάσκας συζητήθηκαν και οι εγγυήσεις ασφαλείας και σε αυτό το πλαίσιο ανέδειξε την Ρωσία και τον Βλαδιμίρ Πούτιν ως κεντρικό διαμεσολαβητή μιας διεθνούς συμφωνίας, μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μάλιστα, είπε ότι – επί της ουσίας – οι δύο πρόεδροι συζήτησαν όσα είχαν συζητήσει αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας παλιότερα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν είχε καρποφορήσει τότε αυτή η πρόταση.

Επιπλέον, όπως διευκρίνισε ο Λαβρόφ, σε αυτές τις συνομιλίες η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας μακριά από πυρηνικά και συμμαχίες, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Τουρκία.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε για το εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο όταν καθοριστεί η ατζέντα της συνάντησης. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε «η ατζέντα αυτή δεν είναι καθόλου έτοιμη».

Τζέι ντι Βανς στο NBC: «Ας γίνει η συνάντηση χωρίς να έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες»

Από την άλλη πλευρά, ο Τζέι ντι Βανς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος που έδωσε επίσης συνέντευξη στο NBC, φάνηκε να έχει διαφορετική άποψη.

«Ας γίνει η συνάντηση χωρίς να έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες της ατζέντας», υπογράμμισε ο Τζέι ντι Βανς και πρόσθεσε πως «καμιά φορά οι συνομιλίες διευκολύνουν στην κατανόηση αυτών των λεπτομερειών».

Επιπλέον, στη συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε αμέσως μετά τη συνέντευξη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο Βανς υποστήριξε ότι οι Ρώσοι, για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι χρόνια, έκαναν σημαντικές παραχωρήσεις και ότι θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους, και είναι βέβαιος ότι σημειώνεται πρόοδος, παρά την έλλειψη σαφών ενδείξεων ότι η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της.

Στις νέες προειδοποιήσεις ο Τραμπ για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, αν δεν υπάρξει πρόοδος μέσα σε δύο εβδομάδες, ο Βανς δήλωσε ότι οι κυρώσεις αυτές θα συζητηθούν, και αναγνώρισε ότι οι κυρώσεις αυτές πάντως δεν αποτελούν μοχλό πίεσης για τη Μόσχα.

Τάχθηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο. Σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν αν κληθούν, όμως, η μερίδα του λέοντος ανήκει στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες γειτνιάζουν με την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια αφορά και τις ίδιες.