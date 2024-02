Αναγκαστική προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ έκανε ένα αεροπλάνο, καθώς έσκασε ένα power bank και γέμισε καπνούς η καμπίνα των επιβατών.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία Royal Air, το αεροπλάνο που πετούσε το πρωί της Δευτέρας (19/2) από το νησί Μπορακάι των Φιλιππίνων είχε προορισμό τη Σαγκάη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να φορτίσει το iPad του.

Βέβαια, αφού έγινε η έκρηξη προκλήθηκε αναστάτωση και η καμπίνα γέμισε καπνούς με μερικούς από τους επιβάτες των μπροστινών θέσεων να μετακινούνται σε πιο πίσω θέσεις.

Several passengers have shared videos stating that on Feb 19, a passenger’s power bank exploded on a flight from Boracay, #Philippines to #Shanghai, engulfing the cabin in instant smoke.

The #aircraft made an #emergency landing in #HongKong

pic.twitter.com/IvzHuOckRm

— Sunny Sachan (@TheSunnySachan) February 20, 2024