Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 12, ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ να «συγκρατήσει τα πυρά του» στον Λίβανο.

Η εντολή έρχεται μετά από «συντονισμό με τις ΗΠΑ», αναφέρει το δίκτυο, προσθέτοντας ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα, μετά την έναρξη επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ σε απάντηση σε επιθέσεις κατά στρατευμάτων, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έχει δεσμευτεί στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, και θα συνεχίσει να ενεργεί για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το Κράτος του Ισραήλ, και τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού».

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει αρκετές ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο από την ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού.

Η απόφαση του Ισραήλ έγινε γνωστή, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ, λόγω της παραβίασης της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη λόγω της συνέχισης των εχθροπραξιών στο Λίβανο.