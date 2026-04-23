Ο Πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παραιτήθηκε από την ηγεσία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτη αναφορά του Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκαλιμπάφ αποχώρησε από τον ρόλο του στην επίβλεψη των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον και των μεσολαβητικών προσπαθειών υπό την ηγεσία του Πακιστάν, επικαλούμενος την αυξανόμενη παρέμβαση από στρατηγούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η διαφωνία φέρεται να κορυφώθηκε με αφορμή μια πρόταση του Κατάρ, που αποσκοπούσε στην εκτόνωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα επέτρεπε σε 20 ιρανικά πλοία να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό, με αντάλλαγμα την αντίστοιχη διέλευση 20 πλοίων από λιμάνια των Aραβικών Kρατών του Κόλπου.

Η πρόταση τελικά μπλοκαρίστηκε από Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.