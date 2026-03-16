Ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 12 News, το οποίο επικαλείται έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη φάση των μαχών, καθώς επιδιώκει να αποδυναμώσει περαιτέρω το ιρανικό καθεστώς και να εκμεταλλευτεί αυτά που θεωρεί ως σημάδια εσωτερικής αστάθειας στο εσωτερικό της ηγεσίας της χώρας.

Σύμφωνα με την πηγή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει το Ισραήλ στη συνέχιση της εκστρατείας.