Το Ιράν έχει υποβάλει μια σειρά από επίσημες, επίμονες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που ανακοίνωσε ο Τραμπ, αναφέρει το Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Ιρανοί αξιωματούχοι αναζητούν ισχυρές εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες δεν θα επαναληφθούν, παράλληλα με μια νέα ρύθμιση για τα Στενά του Ορμούζ που ουσιαστικά θα το έθετε υπό ιρανικό έλεγχο.

Το Channel 12 αναφέρει ότι το Ιράν απαιτεί επίσης το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε όλη την περιοχή και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, μια ξεχωριστή αναφορά του Channel 12 υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη μπορεί επίσης να σηματοδοτεί ιδιωτικά κάποια περιορισμένη ευελιξία στις συνομιλίες και παρουσιάζει αυτό που λέει ότι είναι οι αρχικές διαπραγματευτικές θέσεις του Ιράν, όπως κατανοούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αναφέρει πηγές.

Σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ, το Ιράν μπορεί να είναι πρόθυμο να σταματήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του για πέντε χρόνια, να «μειώσει» τον εμπλουτισμό ουρανίου του και να ξεκινήσει συζητήσεις για το απόθεμά του σε ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60%.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις εναπομένουσες φυγοκεντρικές συσκευές και να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ομάδων-πληρεξουσίων, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ, της Χαμάς και των ιρακινών πολιτοφυλακών.