Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν – Ισραήλ καθώς υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η ίδια πηγή είπε παράλληλα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως ο Τραμπ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πριν ο Τραμπ δημοσιεύσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.