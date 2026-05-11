Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στα Κανάρια Νησιά διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, χωρίς όμως να εμφανίζει συμπτώματα, σύμφωνα με ανακοίνωση Αμερικανών υγειονομικών αρχών αργά το βράδυ της Κυριακής 10/5.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση τσάρτερ από την Τενερίφη όπου είχε δέσει το πλοίο, με προορισμό την Ομάχα της Νεμπράσκα, όπου το αεροσκάφος αναμενόταν να προσγειωθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Αρχικός σχεδιασμός των αμερικανικών αρχών ήταν όλοι οι επιβάτες να οδηγηθούν σε ειδική μονάδα καραντίνας του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, προκειμένου να εξεταστεί αν είχαν εκτεθεί σε επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα και να εκτιμηθεί ο κίνδυνος διασποράς.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Nebraska Medical Center, Κέιλα Τόμας, ένας από τους επιβάτες θα μεταφερθεί απευθείας στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης, καθώς βρέθηκε θετικός στον ιό, παρότι παραμένει ασυμπτωματικός. Οι υπόλοιποι θα παρακολουθούνται σε ξεχωριστή εγκατάσταση καραντίνας.

Το MV Hondius κατέπλευσε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής, με τις ισπανικές αρχές να οργανώνουν σταδιακή αποβίβαση των επιβατών ανά εθνικότητα. Η μεταφορά τους από το πλοίο στο λιμάνι έγινε με μικρά σκάφη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στόχος ήταν να έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση του πλοίου έως το απόγευμα της Δευτέρας, με εξαίρεση περίπου 30 μέλη του πληρώματος που παρέμειναν στο σκάφος.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους τις αποσκευές τους και είχαν δικαίωμα μόνο σε μία μικρή χειραποσκευή με απολύτως απαραίτητα αντικείμενα, όπως ταξιδιωτικά έγγραφα και κινητά τηλέφωνα.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «η πλειονότητα των επιβατών και του πληρώματος αποβιβάστηκε με επιτυχία».

Την ίδια ώρα, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι όσοι επαναπατρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν σε αυτοαπομόνωση για 45 ημέρες, χωρίς δυνατότητα χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς κατά την επιστροφή τους στις κατοικίες τους. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα αποφασίσουν αν οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν την απομόνωση κατ’ οίκον ή σε άλλες κατάλληλες δομές.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper, ευχαρίστησε μέσω X τις χώρες και τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση επαναπατρισμού, σημειώνοντας ότι υπήρξε στενός συντονισμός μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας, Νότιας Αφρικής, Ολλανδίας και ΠΟΥ για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών.