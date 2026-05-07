Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς υγειονομικής κρίσης από το περασμένο Σάββατο, μετά το ξέσπασμα της σπάνιας ασθένειας του χανταϊού.

Ο ιός που μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω ούρων, περιττωμάτων και σάλιου έχει αναστατώσει πολίτες σε κάθε άκρη της Γης, καθώς οι μνήμες από την περίοδο της καραντίνας λόγω κορονοϊού δεν έχουν «σβήσει».

Με ήδη τρία άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους στο «πλοίο του θανάτου», η κατάσταση δυσκολεύει. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν συνολικά οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με τον ιό στο πλοίο που ταξιδεύει από Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο στην Αφρική.

Πλάνα δείχνουν γιατρούς να φορούν στολές προστασίας και να επιβιβάζονται στο πολυτελές πλοίο MV Hondius, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μεταφέρουν τρεις ασθενείς για εξειδικευμένη θεραπεία στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα επιστήμονες προειδοποιούν ότι το περίπου 40% των περιπτώσεων καταλήγουν σε θάνατο, ανησυχώντας για μια νέα επιδημία.

Δείτε βίντεο με τον καπετάνιο του πολυτελούς πλοίου να ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο:

Το χρονικό της υγειονομικής κρίσης στο πλοίο του «θανάτου»

Το ταξίδι του Hondius χωρίστηκε σε τρεις ξεχωριστές κρουαζιέρες και δεν είναι σαφές σε ποιο από τα σκέλη του ταξιδιού, επιβιβάστηκε το ζευγάρι των Ολλανδών, που ήταν μεταξύ των τριών θυμάτων του χανταϊού.

Η είδηση αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο θανατηφόρος ιός ενδέχεται να μεταφέρθηκε στο πλοίο αφότου το ζευγάρι επιβιβάστηκε και όχι νωρίτερα.

Ειδικοί ερευνητές δήλωσαν ότι το ζευγάρι είχε επισκεφτεί έναν χώρο για παρακολούθηση πτηνών και ότι ίσως εκεί υπήρχαν μολυσμένα τρωκτικά που τους μετέφεραν τον ιό. Αργότερα ταξίδεψαν με την κρουαζιέρα από την Ουσουάια, η οποία αναχώρησε από την πόλη την 1η Απριλίου με 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος.

Ο ΠΟΥ προσπαθούσε να φτάσει στο συμπέρασμα για το πώς εμφανίστηκε ο χανταϊος στο πλοίο, με το πρώτο άτομο που πέθανε να έχει εμφανίσει συμπτώματα στις 6 Απριλίου.

O 70χρονος Ολλανδός ήταν εκείνος που πέθανε πρώτος στις 11 Απριλίου καθώς το πλοίο κατευθυνόταν προς το Τριστάν ντα Κούνια. Η σορός του παρέμεινε στο πλοίο μέχρι τις 24 Απριλίου, όταν «την έστειλαν στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του για τον επαναπατρισμό».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη 23 επιβάτες φέρεται να έχουν αποβιβαστεί, δημιουργώντας έντονη ανησυχία, καθώς επιβιβάζονταν σε άλλες πτήσεις.

Η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού αρρώστησε και εκείνη πριν από την πτήση από την Αγία Ελένη προς τη Νότια Αφρική και πέθανε στις 26 Απριλίου κατά την άφιξή της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν τουλάχιστον 80 επιβάτες που επέβαιναν στις ίδιες δύο πτήσεις με την σύζυγο του 70χρονου πριν πεθάνει.

Στις 27 Απριλίου, ένας Βρετανός επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο «αρρώστησε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική». Λίγες μέρες αργότερα, ένας άλλος επιβάτης, Γερμανός υπήκοος, πέθανε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Το MV Hondius έφτασε στο Πράσινο Ακρωτήριο μια μέρα αργότερα, στις 3 Μαΐου, αλλά δεν του επετράπη να δέσει, αφήνοντας τους επιβάτες «παγιδευμένους στη θάλασσα».

Τρεις ασθενείς έχουν έκτοτε μεταφερθεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, στην Ολλανδία, ένας άνδρας στην Ελβετία νοσηλεύτηκε μετά την άφιξή του στην πατρίδα και επιβεβαιώθηκε ότι δύο Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού ήταν μεταξύ εκείνων που επέστρεψαν με αεροπλάνο από την Αγία Ελένη.

Νωρίς το πρωί της περασμένης Πέμπτης, επιβεβαιώθηκε ότι ένας Αυστραλός που επέβαινε στο πολυτελές πλοίο ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Ένας Ισπανός επιβάτης που βρισκόταν στο ίδιο πλοίο δήλωσε στην εφημερίδα El Pais: «Μέχρι πριν από τρεις ημέρες, κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί μας». Σε όλους τους επιβάτες έχουν δοθεί οδηγίες να παραμείνουν στις καμπίνες τους για να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή εξάπλωση του ιού. Ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε οκτώ.

«Η Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με το ακριβές σημείο του πλοίου, την καραντίνα και τις διαδικασίες ελέγχου για όλους τους επισκέπτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ο επικεφαλής της κρουαζιέρας. «Δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες του περαιτέρω ταξιδιού των επισκεπτών σε αυτό το στάδιο», υπογραμμίσε.

Το πλοίο αναχώρησε από το Πράσινο Ακρωτήριο σήμερα μετά την εκκένωση ασθενών με ύποπτα κρούσματα του ιού.

Σημειώνεται πως η ασθένεια έχει περίοδο επώασης έως και οκτώ εβδομάδες, η οποία, θεωρητικά, είναι η περίοδος που οι 21 Βρετανοί επιβάτες θα παραμείνουν σε καραντίνα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το ξέσπασμα έχει προκαλέσει διεθνή συναγερμό, ο ΠΟΥ δήλωσε ότι η κατάσταση δεν έχει ομοιότητες με την έναρξη της πανδημίας Covid.

«Δεν πρόκειται για τον επόμενο Covid, αλλά για μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια», δήλωσε η κορυφαία επιδημιολόγος του ΠΟΥ, Μαρία Βαν Κέρκοβε. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτό».

Πηγή: DailyMail