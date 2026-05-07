Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα μέτρα περιορισμού της εστίας μόλυνσης από τον Χανταϊό (στέλεχος των Άνδεων), η οποία εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι το περιστατικό θα παραμείνει περιορισμένο, εφόσον υπάρξει διεθνής αλληλεγγύη και εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Το MV Hondius, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι, βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά τον θάνατο τριών επιβατών. Πρόκειται για μια γυναίκα από τη Γερμανία και ένα ζευγάρι Ολλανδών, οι οποίοι πριν την επιβίβασή τους είχαν περιηγηθεί σε περιοχές της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, Χιλή, Ουρουγουάη), συμμετέχοντας σε δραστηριότητες παρατήρησης πουλιών σε ενδιαιτήματα τρωκτικών-φορέων του ιού.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί συνολικά οκτώ κρούσματα, εκ των οποίων τα πέντε έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως Χανταϊός. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι λόγω της περιόδου επώασης (έως έξι εβδομάδες), είναι πιθανό να αναφερθούν και νέα περιστατικά στο άμεσο μέλλον.

Διαφορετικό προφίλ από τον Covid

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου για την κρίση, οι αξιωματούχοι του ΠΟΥ έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν πρόκειται για την αρχή μιας νέας πανδημίας. Η Μαρία Βαν Κέρκοβ τόνισε ότι η μετάδοση του Χανταϊού είναι πολύ διαφορετική από του Covid-19 ή της γρίπης, αν και το συγκεκριμένο στέλεχος («Άνδεων») είναι το μοναδικό που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας, αλλά μια ευκαιρία να θυμηθούμε τη σημασία των επενδύσεων στην έρευνα», δήλωσε η κα Βαν Κέρκοβ, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή θεραπεία για τον ιό.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού

Το πλοίο κατευθύνεται τώρα προς τα Κανάρια Νησιά, όπου οι 150 επιβαίνοντες (επιβάτες και πλήρωμα) θα τεθούν υπό στενή παρακολούθηση πριν την επιστροφή στις πατρίδες τους. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions και τον ΠΟΥ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας συμπωματικός ασθενής πάνω στο σκάφος.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ βρίσκεται σε επικοινωνία με 12 χώρες (ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γερμανία), πολίτες των οποίων αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, μαζί με τη σορό του πρώτου θύματος.

Η Αργεντινή έχει ήδη δρομολογήσει την αποστολή 2.500 κιτ ανίχνευσης του ιού σε πέντε χώρες, ενισχύοντας τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης. Ο Γκεμπρεγέσους, ο οποίος βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον καπετάνιο του MV Hondius, ανέφερε ότι το ηθικό στο πλοίο έχει βελτιωθεί, ενώ εξήρε τις προσπάθειες του πληρώματος για την προστασία των επιβατών.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ