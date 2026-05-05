Η εικόνα του «πλωτού υγειονομικού θρίλερ» στον Ατλαντικό αποκτά νέα διάσταση, καθώς επιβεβαιώνεται ότι ένας Έλληνας βρίσκεται μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου καταγράφηκαν 3 θάνατοι από κρούσματα χανταϊού.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τους επιβάτες, αποκαλύπτοντας ότι στο πλοίο επέβαιναν 149 άτομα από 23 διαφορετικές εθνικότητες, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, την ώρα που η διεθνής ανησυχία κορυφώνεται.

Ο Έλληνας επιβάτης δεν συγκαταλέγεται μέχρι στιγμής στα επιβεβαιωμένα κρούσματα ή στους ασθενείς, ωστόσο η παρουσία του εντείνει το ενδιαφέρον των ελληνικών αρχών για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Θρίλερ στον Ατλαντικό με τρεις νεκρούς

Το MV Hondius, που εκτελούσε ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι, βρίσκεται ουσιαστικά σε καραντίνα στα ανοιχτά, καθώς οι αρχές δεν επιτρέπουν την αποβίβαση λόγω φόβων διασποράς.

Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός επιβάτης.

Τουλάχιστον ακόμη έξι περιστατικά (ένα επιβεβαιωμένο και πέντε ύποπτα) βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ ένας ασθενής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Νότια Αφρική, ενώ άλλοι παρουσιάζουν συμπτώματα.

Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι, με τις υγειονομικές αρχές να επιχειρούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός

Ο χανταϊός δεν είναι ένας «νέος ιός», αλλά μια σπάνια και δυνητικά σοβαρή ιογενής λοίμωξη, η οποία μπορεί να προκαλέσει βαριά νόσο στο αναπνευστικό ή τα νεφρά.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών διεθνώς.

Σε αντίθεση με ιούς όπως ο κορωνοϊός, ο χανταϊός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η βασική οδός μετάδοσης είναι: Επαφή με μολυσμένα τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίους. Εισπνοή σωματιδίων από τα περιττώματα τους και σπανιότερα, μέσω δαγκώματος ή άμεσης επαφής.

Αυτό σημαίνει ότι το βασικό ερώτημα για τους ειδικούς είναι πώς εκτέθηκαν οι επιβάτες στο πλοίο, ένα περιβάλλον που θεωρητικά τουλάχιστον, δεν σχετίζεται άμεσα με τέτοιες πηγές μόλυνσης.

Ένα «πλωτό εργαστήριο» ανησυχίας

Η υπόθεση του MV Hondius αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα: Υπήρξε εστία μόλυνσης εντός του πλοίου; Μεταφέρθηκε ο ιός από επιβάτη ή πλήρωμα; Ή πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά που απλώς συνέπεσαν χρονικά;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ συνεχίζονται οι εργαστηριακές αναλύσεις για να επιβεβαιωθεί η ακριβής φύση της επιδημίας.

Το κρουαζιερόπλοιο έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο «πλωτό εργαστήριο», όπου επιστήμονες και αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν ένα σπάνιο και δυνητικά επικίνδυνο φαινόμενο.