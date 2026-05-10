Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έφτασε σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, στα ανοικτά της Τενερίφης των Καναρίων Νήσων.

Το πλοίο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία του σπάνιου χανταϊού, θα δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι επιβάτες θα μεταφέρονται σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία, περιέγραψε τη διαδικασία επαναπατρισμού των 149 επιβαινόντων, από 23 χώρες, ως μια επιχείρηση «άνευ προηγουμένου», η οποία έχει σχεδιαστεί με απόλυτη σχολαστικότητα για να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανότητα διασποράς του ιού στην τοπική κοινότητα.

Όλοι οι πολίτες, καθώς και 17 μέλη του πληρώματος, θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η κα Γκαρθία. Οι αποσκευές και η σορός ενός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο, που θα απολυμανθεί εκεί.

Οι Ισπανοί θα αποβιβαστούν πρώτοι. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ, των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία μόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται προληπτικά «επαφές υψηλού κινδύνου», αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όσοι παραμένουν στο σκάφος δεν εμφανίζουν προς το παρόν συμπτώματα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έφτασε αυτοπροσώπως στο νησί για να επιβλέψει τη διαδικασία. Σε μήνυμά του προς τους κατοίκους της Τενερίφης, ήταν σαφής: «Δεν θα συναντήσετε τους επιβάτες», διαβεβαίωσε, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός.

Ο Δρ. Τέντρος υπογράμμισε ότι ο χανταϊός δεν μεταδίδεται με την ίδια ευκολία όπως ο COVID-19, καθώς απαιτείται πολύ στενή επαφή.

Το χρονικό της κρίσης

Η κρίση ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα, όταν σημειώθηκε ο πρώτος θάνατος επιβάτη. Συνολικά, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους (ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος), ενώ τουλάχιστον έξι κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει από την Αργεντινή με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, το οποίο όμως αρνήθηκε την προσέγγισή του, οδηγώντας το MV Hondius προς τα ισπανικά ύδατα.

Οι τοπικές αρχές των Καναρίων Νήσων παραμένουν σε εγρήγορση, με τον πρόεδρο της περιφέρειας να δηλώνει ότι η επιχείρηση πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, πριν την αλλαγή των καιρικών συνθηκών που αναμένεται από τη Δευτέρα (11/5).