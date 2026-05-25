Ένας Ισπανός πολίτης, που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτόν τον μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου, ότι υπήρχε μια εστία σοβαρής πνευμονικής ασθένειας.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκε από χανταϊό, ο Ισπανός μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμε Ούλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό δεν αυξάνεται, δεδομένου ότι το κρούσμα εντοπίστηκε μεταξύ ατόμων που ήταν ήδη σε καραντίνα, τόνισε.