Μια εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση υγειονομικής υποστήριξης ολοκλήρωσε ο βρετανικός στρατός στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια, στο νότιο Ατλαντικό.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, εξειδικευμένοι στρατιωτικοί διασώστες και νοσηλευτές πραγματοποίησαν ρίψη με αλεξίπτωτα, προκειμένου να παράσχουν επείγουσα ιατρική φροντίδα σε Βρετανό υπήκοο που διαμένει στην περιοχή.

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο ασθενής έχει προσβληθεί από τον χανταϊό, μια σοβαρή ιογενή λοίμωξη που απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, δεδομένου ότι το νησί στερείται αεροδιαδρόμου και είναι προσβάσιμο μόνο μέσω θαλάσσης, γεγονός που καθιστά την αερομεταφορά προσωπικού με αλεξίπτωτα, ως τη μοναδική λύση για την ταχεία παροχή βοήθειας.

Το ιατρικό προσωπικό παραμένει στο σημείο για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς και την εφαρμογή όλων των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Ο ασθενής, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο συγκεκριμένο υπερπόντιο έδαφος, είχε αποβιβαστεί στα μέσα Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκε θανατηφόρος έξαρση του χανταϊού.

Όπως αναφέρει το BBC, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν δύο εβδομάδες μετά την αποβίβασή του, ενώ αυτή τη στιγμή, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και ο ίδιος παραμένει σε αυστηρή απομόνωση.