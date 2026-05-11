Νέα ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση επιπλέον κρουσμάτων χανταϊού μεταξύ επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τον επαναπατρισμό τους σε ΗΠΑ και Γαλλία, την ώρα που οι υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για τον περιορισμό της διασποράς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώθηκε ένα νέο θετικό κρούσμα, ενώ ακόμη ένας επιβάτης εμφανίζει ήπια συμπτώματα. Παράλληλα, στη Γαλλία μία γυναίκα που επέβαινε στο πλοίο βρέθηκε επίσης θετική στον ιό, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει επιδείνωση.

Η Γαλλίδα επιβάτιδα ήταν ανάμεσα στους πέντε Γάλλους που επαναπατρίστηκαν από το πλοίο και τέθηκαν αμέσως σε απομόνωση στο Παρίσι. Όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, η κατάσταση της υγείας της «δυστυχώς επιδεινώθηκε μέσα στη νύχτα», ενώ οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι έχει προσβληθεί από τον χανταϊό.

Οι υπόλοιποι τέσσερις Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, ωστόσο θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, ενώ οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει 22 επαφές.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί επιβάτες του πλοίου μεταφέρονται σε ειδική μονάδα καραντίνας στη Νεμπράσκα για αξιολόγηση και ιατρική παρακολούθηση πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι επιβάτες θα παρακολουθούνται καθημερινά για 42 ημέρες, δηλαδή για όλη τη διάρκεια της πιθανής περιόδου επώασης του ιού, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες.

Ο χανταϊός, που συνήθως συνδέεται με τρωκτικά, ενδέχεται να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο πάνω στο MV Hondius, σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από τις 11 Απριλίου, τρεις επιβαίνοντες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν νοσήσει.

Μετά τον ελλιμενισμό του πλοίου κοντά στην Τενερίφη, στις Κανάριες Νήσους, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού δεκάδων επιβατών. Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, στο αεροσκάφος που αναχώρησε για την Ομάχα επέβαιναν 17 Αμερικανοί πολίτες και ένας Βρετανός υπήκοος που κατοικεί στις ΗΠΑ.

Ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες βρέθηκε θετικός έπειτα από μοριακή εξέταση, ενώ ακόμη ένας παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS). Και οι δύο ταξίδευαν σε ειδικές μονάδες βιολογικής απομόνωσης μέσα στο αεροσκάφος «για λόγους αυξημένης προφύλαξης».

Ο επιβάτης που βρέθηκε θετικός παραμένει ασυμπτωματικός, ωστόσο θα μεταφερθεί απευθείας στη μονάδα βιολογικής απομόνωσης του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα στην Ομάχα. Οι υπόλοιποι επιβάτες θα μεταφερθούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας της ίδιας εγκατάστασης για παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Στελέχη των CDC παρακολουθούν στενά τους επιβάτες από τη στιγμή που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Η ειδική μονάδα στην Ομάχα θεωρείται η μοναδική ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη εγκατάσταση καραντίνας στις ΗΠΑ για τη διαχείριση ιδιαίτερα επικίνδυνων μολυσματικών νοσημάτων και διαθέτει 20 δωμάτια αρνητικής πίεσης για τον περιορισμό πιθανής διασποράς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν πάντως ότι η διαδικασία δεν αντιμετωπίζεται ως πλήρης καραντίνα, αλλά ως προληπτική παρακολούθηση της υγείας των επιβατών. Οι εξετάσεις επικεντρώνονται σε πιθανά πρώιμα συμπτώματα, όπως πυρετό, μυϊκούς πόνους και διάρροια.

ΠΟΥ: «Επαναλαμβάνουμε πως ο χανταϊός δεν είναι covid»

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για την έξαρση.

«Επαναλαμβάνουμε την ίδια απάντηση πολλές φορές», είπε. «Αυτό δεν είναι ένας άλλος COVID. Και ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός. Επομένως, δεν πρέπει να φοβούνται και δεν πρέπει να πανικοβάλλονται».

Παρόλα αυτά, όσοι αποβιβάζονταν και οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Γραναδίγια στην Τενερίφη φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένων στολών προστασίας από επικίνδυνα υλικά, μασκών προσώπου και αναπνευστήρων.

Most passengers and crew of the MV Hondius cruise ship successfully disembarked today. I’m grateful to Ministers @Monica_Garcia_G, Fernando Grande-Marlaska and @avtorresp, their @sanidadgob, @interiorgob and @territorialgob teams, and the whole government of #Spain for their… pic.twitter.com/6Fiz1ODVVH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

Συναγερμός έχει σημάνει και στη Γαλλία. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ δήλωσε ότι ένας από τους επαναπατρισθέντες Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Τενερίφη προς το Παρίσι, με αποτέλεσμα και οι πέντε επιβάτες να τεθούν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση.

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ, ειδικά συνεργεία με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό παρέλαβαν τους επιβάτες και τους μετέφεραν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Μπιτσά του Παρισιού. Εκεί θα παραμείνουν σε καραντίνα για 72 ώρες και στη συνέχεια θα τεθούν σε αυτοαπομόνωση για 45 ημέρες.

Παράλληλα, 14 Ισπανοί πολίτες που επέστρεψαν από την Τενερίφη βρίσκονται ήδη σε υποχρεωτική καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, ενώ Βρετανοί επιβάτες που επαναπατρίστηκαν στο Μάντσεστερ παρακολουθούνται από την UKHSA χωρίς έως τώρα να έχουν εμφανίσει συμπτώματα.

Στις Κάτω Χώρες έφτασε αεροσκάφος με 26 επιβάτες και μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους οκτώ Ολλανδοί πολίτες, ενώ πτήσεις επαναπατρισμού οργανώθηκαν επίσης για Τούρκους και Ιρλανδούς επιβάτες. Άλλοι έξι επιβάτες επιστρέφουν στην Αυστραλία, ενώ επιπλέον 18 θα μεταφερθούν στις Κάτω Χώρες.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περισσότεροι από 90 από τους συνολικά 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος του MV Hondius είχαν επαναπατριστεί μέχρι το τέλος της Κυριακής, ενώ η επιχείρηση συνεχίστηκε και τη Δευτέρα.

Ανάμεσα στους επαναπατρισθέντες βρίσκεται και ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, ο οποίος επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα. Το αεροσκάφος που τον μετέφερε από το Αϊντχόφεν προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας λίγο μετά τις 03:00.

Ο 70χρονος, που είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στην πτήση συνόδευαν τον επιβάτη γιατρός και διασώστης του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Σε ανάρτησή του το πρωί της Δευτέρας 11/5, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Έλληνας επιβάτης είναι «απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας», υπογραμμίζοντας πως «δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας», ενώ ευχαρίστησε το πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας, το προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κ. Βασιλακόπουλο για τη συμβολή τους στην επιχείρηση επαναπατρισμού.