Κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας, ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής (10/5), η διαδικασία εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου σημειώθηκε σωρεία κρουσμάτων χανταϊού, με τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα, να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η διαδικασία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (11/05), ξεκίνησε ενώ το κρουαζιερόπλοιο είχε «δέσει» κοντά στην Τενερίφη.

Στα βίντεο εμφανίζονται υγειονομικοί να έχουν ανέβει στο πλοίο, προκειμένου να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν την αποβίβαση, ενώ οι επιβάτες σε μικρές ομάδες πέντε ατόμων, φορώντας ειδικές στολές προστασίας, οδηγούνταν σε πλοιάριο που θα τους μετέφερε στην στεριά.

Στη συνέχεια, βίντεο καταγράφουν τη στιγμή που οι επιβάτες αρχίζουν να επιβιβάζονται σε λεωφορείο με προορισμό το αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης για να επαναπατριστούν.

Passengers started disembarking from the hantavirus-hit cruise ship anchored off Tenerife in Spain’s Canary Islands, hours after arriving there as evacuation plans got underway. Follow latest updates here: https://t.co/zPJp8gQUuT pic.twitter.com/GrMW2CqiNP — The Associated Press (@AP) May 10, 2026

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί σήμερα μέχρι τη δύση του ηλίου, ενώ ολόκληρη η εκκένωση αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου την ίδια ώρα αύριο, δήλωσε η Δρ. Νταϊάνα Ρόχας Άλβαρεζ, επικεφαλής υγειονομικών επιχειρήσεων στην Τενερίφη.

Περίπου 46 άτομα έχουν κατέβει από το MV Hondius μέχρι στιγμής σήμερα, ανέφερε.

Η πτήση επαναπατρισμού προς την Ολλανδία βρίσκεται σε διαδικασία απογείωσης. Μια άλλη πτήση θα κατευθυνθεί προς τη χώρα αύριο.