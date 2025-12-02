Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έγινε σήμερα ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 631 νεκρούς, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

‘Swept under’: Indonesia flood victim tells survival story Pernandi returns to where his house used to stand after surviving deadly flooding in Indonesia. Relentless rains have caused floods and landslides across parts of Asia, with Indonesia and Sri Lanka the hardest hit. Much… pic.twitter.com/l1FRUDeey1 — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2025

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

This is absolutely heart-breaking! You could easily mistake it for the aftermath of a tsunami. 💔🇮🇩 At least 442 people are now confirmed dead after the devastating floods and landslides that hit Sumatra. 📍 Huta Garoga, North Sumatra, Indonesia 📹 Emis Iswandi Hutasuhut pic.twitter.com/SViUEk6Cx1 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 30, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 3,3 εκατ. κάτοικοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από το ένα εκατομμύριο που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τα σπίτια του και πλέον φιλοξενείται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια.

Asia floods death toll tops 1,100 as troops aid survivors The toll in deadly flooding and landslides across parts of Asia has climbed past 1,100 as hardest-hit Sri Lanka and Indonesia deployed military personnel to help survivors.#AFPVertical pic.twitter.com/KpkNEM3ZIE — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

Από την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν –πέρα από την Ινδονησία–, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, καθώς και τη Σρι Λάνκα. Αθροιστικά, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

🌏 🔎 #SriLanka and #Indonesia deployed troops on Monday to assist survivors of severe flooding that has killed more than 1,000 people across four Asian countries. pic.twitter.com/IvDbMLGrGa — FRANCE 24 English (@France24_en) December 1, 2025

Στην Ινδονησία αυτό που κρίνεται επείγον είναι πλέον η διανομή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς, είναι προσβάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τον αέρα ή διά θαλάσσης.