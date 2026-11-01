Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της Φρανκφούρτης το βράδυ του Σαββάτου (31/10), όταν εκτεταμένα επεισόδια ακολούθησαν τη διαδήλωση της γενιάς «Gen Z». Ομάδες ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε βανδαλισμούς εμπορικών καταστημάτων, με τις Aρχές να απαντούν με δεκάδες προσαγωγές.

Ενώ η αρχική κινητοποίηση, στην οποία έδωσαν το «παρών» περίπου 8.000 άτομα, διεξήχθη σε ειρηνικό κλίμα, η κατάσταση εκτροχιάστηκε μετά τη λήξη της. Περίπου 100 άτομα αποσπάστηκαν από το πλήθος και κινήθηκαν προς τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο Zeil. Εκεί, χρησιμοποιώντας πινακίδες κυκλοφορίας, κατέστρεψαν βιτρίνες και προχώρησαν στη λεηλασία ενός καταστήματος πώλησης όπλων.

Η αστυνομία προσπάθησε αρχικά να απωθήσει τους ταραξίες κάνοντας χρήση αύρας νερού, ωστόσο η προσπάθεια απέβη άκαρπη, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δέχθηκαν σφοδρή επίθεση με πέτρες, σπασμένα μπουκάλια και πυροτεχνήματα. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τουλάχιστον πέντε άτομα επί τόπου και προχώρησαν στην κατάσχεση δύο όπλων.

Ο απολογισμός των βίαιων συγκρούσεων περιλαμβάνει τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον ενός αστυνομικού. Τοποθετούμενος για τα γεγονότα, ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για «αριστερή εξτρεμιστική βία» που βρήκε έδαφος στο περιθώριο της κινητοποίησης.