Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται στην Ιταλία προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα, ενώ πλημμύρες και κατολισθήσεις να πλήττουν περιοχές της Τοσκάνης και της Εμίλια-Ρομάνια.

Οι αρχές έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό για ακραία καιρικά φαινόμενα σε μεγάλες πόλεις, όπως η Φλωρεντία και η Πίζα.

Στην Μπολόνια, οι αρχές ανέφεραν κατολισθήσεις και μετακινήσεις εδαφών, με κατοίκους να απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους.

Σε συναγερμό τέθηκαν Φλωρεντία και Πίζα

Στην Πίζα, οι τοπικές αρχές στήνουν αντιπλημμυρικά φράγματα στον ποταμό Άρνο, καθώς η στάθμη του ξεπέρασε το πρώτο όριο επικινδυνότητας.

Στη Φλωρεντία, ο ποταμός Rimaggio υπερχείλισε, προκαλώντας πλημμύρες στην περιοχή Sesto Fiorentino στα βόρεια προάστια της πόλης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται δεκάδες κλήσεις για βοήθεια.

