Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν σε γνωστό εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όταν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ πελατών ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο, καταλήγοντας σε μια άγρια συμπλοκή με γροθιές μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων ανθρώπων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς το εστιατόριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της σφοδρής καταιγίδας (μουσώνα) που έπληττε την περιοχή, πολλοί περαστικοί και οικογένειες είχαν καταφύγει στο εσωτερικό του καταστήματος για να προστατευτούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Από τη λεκτική ένταση στο… απόλυτο χάος

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες και κάνει πλέον τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια ομάδα ατόμων άρχισε να λογομαχεί έντονα κοντά στα ταμεία. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τα πνεύματα οξύνθηκαν και η κατάσταση εκτραχύνθηκε.

Η λεκτική αντιπαράθεση μετατράπηκε γρήγορα σε σωματική βία. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ένας από τους εμπλεκόμενους δέχτηκε μια σφοδρή γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σωριαστεί αναίσθητος στο πάτωμα του καταστήματος.

Πανικός και φυγή

Το σκηνικό αυτό προκάλεσε άμεσο πανικό στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δεκάδες πελάτες -ανάμεσά τους και μικρά παιδιά- να προσπαθούν έντρομοι να απομακρυνθούν από το σημείο της σύγκρουσης, αναζητώντας έξοδο διαφυγής ή προστασία πίσω από τα τραπέζια.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς λόγοι που πυροδότησαν τον άγριο καβγά παραμένουν αδιευκρίνιστοι, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές για τυχόν συλλήψεις ή τη σοβαρότητα της κατάστασης του άνδρα που δέχτηκε το χτύπημα.