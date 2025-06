Ένα τεχνικό σφάλμα στο Κέντρο Ελέγχου, που βρίσκεται στο αεροδρόμιο Λινάτε, προκάλεσε χάος στην εναέρια κυκλοφορία σε ολόκληρη τη βορειοδυτική Ιταλία για περίπου δύο ώρες .

🇬🇧 ⚠️ Due to a radar failure at Linate, flights to North-Eastern Italy have experienced delays in the past hours. The technical issue has been resolved and operations are gradually returning to normal, with traffic resuming. Further updates will be provided if necessary. pic.twitter.com/0zfpRGgl9u

— Aeroporto Olbia Costa Smeralda (@Olbia_Airport) June 28, 2025