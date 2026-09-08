Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν χιλιάδες ταξιδιώτες την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, καθώς μια σοβαρή τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας προκάλεσε την ακύρωση περισσότερων από 600 πτήσεων, μετατρέποντας τα αεροδρόμια της χώρας σε τεράστιους χώρους πολύωρης αναμονής.

Το επίκεντρο του προβλήματος εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων της National Air Traffic Services (NATS), του φορέα που ελέγχει τον εναέριο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με δεδομένα του Flightradar24, τα οποία επικαλείται το Associated Press, ακυρώθηκαν τουλάχιστον 625 πτήσεις (τόσο αφίξεις, όσο και αναχωρήσεις), ενώ καταγράφηκαν τεράστιες καθυστερήσεις σε εκατοντάδες άλλες.

Η βλάβη «γονάτισε» τους μεγαλύτερους αερολιμένες της χώρας, όπως το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ, το London City, το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ, καθώς και πολλά αεροδρόμια της Σκωτίας. Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στις αναχωρήσεις από τη Βρετανία, αλλά επεκτάθηκε και στις αφίξεις, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Χίθροου

Εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση για την τεχνική βλάβη, η διοίκηση του αεροδρομίου του Χίθροου απολογήθηκε στο επιβατικό κοινό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, NATS, αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υποστηρίζουμε την τοπική ομάδα της NATS στις προσπάθειές της να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Ζητούμε συγγνώμη από όσους επηρεάζονται από την αναστάτωση και συνιστούμε στους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους και να μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο μόνο εφόσον η πτήση τους έχει επιβεβαιωθεί».

Εγκλωβισμένοι επιβάτες και σταδιακή αποκατάσταση

Οι ακυρώσεις έπληξαν κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες, όπως οι British Airways, easyJet, KLM και Lufthansa. Εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες αναμονές, ενώ αρκετοί κατήγγειλαν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα σε αεροσκάφη για ώρες, περιμένοντας ενημέρωση για την τύχη των πτήσεών τους.

Η NATS ανακοίνωσε αργότερα ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε και εφαρμόστηκε λύση που επέτρεψε τη σταδιακή επανεκκίνηση του συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, η ομαλοποίηση της κατάστασης δεν είναι άμεση. Η συσσώρευση εκατοντάδων ακυρώσεων σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν, καθώς απαιτείται χρόνος για να επιστρέψουν τα πληρώματα και τα αεροσκάφη στις προγραμματισμένες θέσεις τους. Η ακριβής αιτία του προβλήματος παραμένει ασαφής.

Η κίνηση στον εναέριο χώρο της Βρετανίας μειώθηκε αισθητά για ώρες:

Οργή από τις αεροπορικές εταιρείες

Το νέο περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες βλέπουν για ακόμη μια φορά τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας να καταρρέουν.

Η Ryanair και η Wizz Air απαίτησαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της NATS. Η Ryanair προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας δημόσια την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Μάρτιν Ρολφ.

Η Βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη NATS και αναμένει πλήρη και αναλυτική έκθεση, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αξιοπιστία του συστήματος.