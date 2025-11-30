Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν χτες Σάββατο (29/11/25) στην πόλη Γκίσεν, όπου το δεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) είχε προγραμματισμένη συγκέντρωση το Σαββατοκύριακο για να ιδρύσει μια νέα οργάνωση νεολαίας που ονομάζεται Generation Deutschland (GD).

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από την αριστερή συμμαχία Αντίσταση, η οποία δεσμεύτηκε να εμποδίσει την τελετή ίδρυσης της νέας ομάδας.

Ακτιβιστές με τη συμμαχία κατέβηκαν σε μια τυπικά ήσυχη κολεγιακή πόλη νωρίς το Σάββατο, προσπαθώντας να αποκλείσουν τους δρόμους, να σπάσουν αστυνομικούς κλοιούς και να επιτεθούν σε μέλη και υποστηρικτές του AfD που συναθροίζονταν.

Η τοπική αστυνομία είπε ότι ομάδες διαδηλωτών παρεμπόδιζαν «μαζικά» την κυκλοφορία. Οι αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποίησαν επανειλημμένα σπρέι πιπεριού και κανόνια νερού για να απομακρύνουν τους απείθαρχους διαδηλωτές, οι οποίοι με τη σειρά τους πέταξαν φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, και επιτέθηκαν κατά μέτωπο στους αστυνομικούς κλοιούς.

Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν μια ομάδα μαυροφορεμένων αριστερών να καβγαδίζουν με τον βουλευτή του AfD Τζούλιαν Σμιντ. Ο βουλευτής, φαινομενικά υποστηριζόμενος από άλλο άτομο, έχει εμπλακεί σε φυσική αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές πριν χτυπηθεί στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο.

Ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια ομάδα βίαιων διαδηλωτών να επιτίθεται σε ένα αυτοκίνητο σε έναν δρόμο που προσπάθησαν να κλείσουν. Το όχημα φέρεται να μετέφερε είτε μέλη του AfD είτε δημοσιογράφους που επρόκειτο να καλύψουν την τελετή ίδρυσης της GD.

Από τις επιθέσεις του βίαιου όχλου δεν γλύτωσαν ούτε και τα οχήματα της αστυνομίας, όπως φαίνεται σε ένα άλλο βίντεο, που δείχνει Γερμανούς αστυνομικούς να τρέπονται σε φυγή όταν τους έσπασαν το πλαϊνό τζάμι του αυτοκινήτου τους.

Η τοπική αστυνομία είπε ότι έως και 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Αρκετοί διαδηλωτές τραυματίστηκαν επίσης, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι πολλά άτομα εμφανίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για επείγουσα περίθαλψη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τουλάχιστον ένα αστυνομικό άλογο τραυματίστηκε στο χάος, σύμφωνα με μια ανησυχητική εικόνα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Η προσπάθεια να διαταραχθεί η εκδήλωση του AfD φάνηκε να είναι εν μέρει επιτυχής, καθώς η συνάντηση φέρεται να άργησε να ξεκινήσει σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα. Η έναρξη της εκδήλωσης φέρεται να αναβλήθηκε για περισσότερες από δύο ώρες.

Ακόμα, πολλά πρόσωπα υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συναρχηγών του κόμματος, καθώς και του Ζαν-Πασκάλ Χολμ, δεν μπόρεσαν να φτάσουν στον καθορισμένο χώρο εγκαίρως. Ωστόσο ο Χολμ εξελέγη τελικά πρόεδρος της GD.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομους και ομοσπονδιακούς και κρατικούς δρόμους διακόπηκε «μαζικά». Στην ίδια την πόλη, ένα λεωφορείο απέκλεισε έναν κυκλικό κόμβο.

Η νέα πτέρυγα νεολαίας αντικαθιστά την πλέον διαλυμένη Young Alternative (JA). Η τελευταία διαλύθηκε από το κόμμα τον Μάρτιο, αφού η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας την χαρακτήρισε εξτρεμιστική ομάδα. Οι ηγέτες του AfD καταδίκασαν τις διαδηλώσεις κατά την έναρξη της συνεδρίασης στο συνεδριακό κέντρο της πόλης.

«Αυτό που γίνεται εκεί έξω, αγαπητοί αριστεροί, αγαπητοί εξτρεμιστές, πρέπει να κοιτάξετε τους εαυτούς σας, είναι κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό», είπε η συναρχηγός του κόμματος Άλις Βάιντελ.

Η ατζέντα του συνεδρίου περιλαμβάνει ψηφοφορία για το καταστατικό της νεολαίας, το οποίο θα καθορίσει την αυτοαντίληψη της οργάνωσης, την ένταξη της στο κόμμα, την εσωτερική της δομή και το μελλοντικό της όνομα. Επίσης θα εκλεγεί διοικητικό συμβούλιο. Η απόφαση για το λογότυπο του οργανισμού αναμένεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.