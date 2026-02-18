Έντονα προβλήματα έχουν προκληθεί σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στην εναέρια κυκλοφορία στη Ρουμανία, ενώ πολλά τμήματα δρόμων έχουν κλείσει, όπως και σχολεία, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων συνοδευόμενων από χιονοθύελλες στο κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, που έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

«Πρόκειται για σοβαρό καιρικό φαινόμενο. Είναι ίσως το πιο σφοδρό επεισόδιο του χειμώνα αυτού», δήλωσε η Φλορινέλα Γκεοργκέσκου, η διευθύντρια προβλέψεων της ρουμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας στο δίκτυο Digi24.

Capitala, aproape paralizată în urma codului roşu de ninsori abundente și viscol: trotuare înzăpezite, trafic în condiții de iarnă, curse aeriene și trenuri anulate, copaci căzuţi și zeci de maşini avariate https://t.co/8VI6waeT8B pic.twitter.com/luk0OJX2M9 — TVR Info (@StirileTVR) February 18, 2026

Σε εθνικό επίπεδο, διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε 205 τοποθεσίες σε 10 νομούς, επηρεάζοντας συνολικά πάνω από 166.000 νοικοκυριά.

Στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) κανένα αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου όπου στρώμα χιονιού 30 εκατοστών κάλυπτε τους δρόμους, ενώ οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν, πέντε εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια και δύο διάδρομοι έκλεισαν στο διεθνές αεροδρόμιο Ανρί Κόαντα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Good morning. I’ve just landed in Romania in the middle of a snow storm. Snow ploughs worked hard to get us to the airport. It was so bad we had to sit on the plane for an hour. Great to be with my Romanian friends once again. Stay tuned. pic.twitter.com/ZhPOCZqKcL — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) February 18, 2026

Στο Βουκουρέστι έχει διαταραχτεί η κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα τρένα που έφταναν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό είχαν πάνω από έξι ώρες καθυστέρηση, σύμφωνα με το AFP.

Τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών έχουν κλείσει σε νομούς, ανακοίνωσε παράλληλα το Κέντρο Πληροφόρησης για την Κυκλοφορία της ρουμανικής Αστυνομίας.

Нас вчорашній сніг,виявляється, тікі так легесенько зачепив,бочком, а основний увесь засипав Румунію. В нас закриті траси і пункти перетину кордону у той бік pic.twitter.com/pgdyKT41YY — Ann Winter (@ann_vodoley) February 18, 2026

Στη ρουμανική πρωτεύουσα, τα σωστικά συνεργεία επενέβησαν για να απομακρύνουν 241 δέντρα και 18 στύλους ηλεκτρικού ρεύματος που έπεσαν υπό το βάρος του χιονιού, όπως και οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.