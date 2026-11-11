Κύμα απειλών για βόμβες σε ιταλικά σχολεία σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, γύρω στις 9:50 το πρωί, όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα έφτασε στα εισερχόμενα περίπου 6.300 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δηλαδή στο 84% όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων της Ιταλίας.

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη από διεύθυνση που συνδέεται με πανεπιστήμιο της Ταϊβάν, αναφέρει τα εξής:

«Εδώ Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαετίου του Μισογυνιστάν. Ήρθαμε για να σας αφανίσουμε.

Θα θέσουμε σε εφαρμογή γενοκτονία εναντίον των Ιταλών.

Προετοιμαζόμουν καιρό γι’ αυτό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς.

Μόλις άφησα στο κτήριό σας, μέσα σε μια πλαστική σακούλα, έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με τηλεπυροδότηση. Τον τοποθέτησα με τέτοιο τρόπο, ώστε το ωστικό κύμα να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το κτήριο.

Από εσάς θα μείνουν μόνο κόκαλα και ένας αιματοβαμμένος πολτός.»

Στο email γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι:

«Επιπλέον, έχουμε τοποθετήσει βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου της πρωθυπουργού σας. Στη συνέχεια, θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με μαχαιριές».

Μήνυμα Μελόνι

«Οι αναφορές φαίνεται να αποδίδονται σε μια στρατηγική που αποσκοπεί στην πρόκληση συναγερμού και ανησυχίας, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες έρευνες», γράφει στο Facebook η πρωθυπουργός.

«Προς το παρόν, από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει την ύπαρξη πραγματικού κινδύνου».

Η υπογραφή στο απειλητικό μήνυμα

«Μιχαήλ Αντρόποφ» είναι το όνομα με το οποίο υπογράφονται τα απειλητικά μηνύματα που εστάλησαν τις προηγούμενες ημέρες σε ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς, στα οποία ο αποστολέας ανέλαβε επίσης την ευθύνη για τις απειλές για βόμβα που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις.

Το email που έφτασε στα σχολεία προέρχεται από διεύθυνση που ανήκει στο Da-Yeh University, ένα ανώτατο ίδρυμα που βρίσκεται στην κομητεία Τσανγκχουά της Ταϊβάν.

Ο συναγερμός σήμανε αμέσως. Οι διευθυντές των σχολείων και το διοικητικό προσωπικό, διαβάζοντας το σοβαρό περιεχόμενο του μηνύματος, ειδοποίησαν έγκαιρα τις αστυνομικές δυνάμεις και τις τοπικές αρχές.

Διαδικασίες ασφαλείας έκτακτης ανάγκης στα ιταλικά σχολεία

Κύμα ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών μέσω email προκάλεσε εκκενώσεις και αναστάτωση σε σχολεία διαφόρων περιοχών της Ιταλίας:

Αμπρούτσο & Απουλία: Σχολεία όλων των βαθμίδων εκκενώθηκαν προληπτικά (σε περιοχές όπως Κιέτι, Πεσκάρα, Τάραντας) για να γίνουν έλεγχοι από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ρώμη: Εκκενώθηκε το λύκειο και γυμνάσιο Virgilio έπειτα από μήνυμα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, με τους μαθητές να συγκεντρώνονται σε παρακείμενη πλατεία.

Ποτέντσα: Ορισμένοι διευθυντές κράτησαν τους μαθητές στις τάξεις, ακολουθώντας οδηγίες της αστυνομίας για αποφυγή πανικού ενόψει πιθανών ψευδών συναγερμών.

Πράτο: Οι δημοτικές αρχές συνέστησαν ψυχραιμία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προκύπτει πραγματικός κίνδυνος.

Στα σημεία επιχείρησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, τα τμήματα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Αστυνομίας και των Καραμπινιέρων, καθώς και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Polizia Postale) για να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στα κτήρια και να διαπιστώσουν τη βασιμότητα της απειλής, εξετάζοντας παράλληλα την υπόθεση μιας συντονισμένης ενέργειας πρόκλησης ψευδούς συναγερμού σε μεγάλη κλίμακα μέσω τεχνικών ηλεκτρονικού spoofing.

Συναγερμός σήμανε και στη Βρετανία και την Ιρλανδία

Συναγερμός χωρίς αντίκρισμα προκλήθηκε σε περισσότερα από 770 σχολεία στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, τα οποία έλαβαν πανομοιότυπα απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με το Sky News, η μαζική αποστολή αφορούσε περίπου 470 σχολικές μονάδες στη Σκωτία και πάνω από 300 στη Βόρεια Ιρλανδία, με τις τοπικές διωκτικές αρχές να εκτιμούν άμεσα πως πρόκειται για κακόβουλη φάρσα με ηλεκτρονικά ίχνη που παραπέμπουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αρχές συνέστησαν να μην υπάρξουν εκκενώσεις κτιρίων ούτε διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποκλειστικά βάσει αυτών των email. Παράλληλα, εξειδικευμένα κλιμάκια δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος συνεχίζουν τις έρευνες σε στενή συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: repubblica