Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στις διαδηλώσεις στο Ιράν, όπως ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Σημειώνεται πως τις διαδηλώσεις πυροδότησε η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και το κύμα ακρίβειας που δοκιμάζει την οικονομία της χώρας, με την οργή ενάντια στην κυβέρνηση να ξεχειλίζει.

Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, σημείωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος κατηγορεί «τρομοκράτες» για τους θανάτους.

Από την πλευρά της, η οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, έχει ανακοινώσει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 648 ανθρώπων από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 10.000 έχουν συλληφθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πηγές, οι νεκροί μπορεί να φτάνουν και τις 6.000.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες από το Ιράν αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τουφέκια Kalashnikov, άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών σε πολλές πόλεις, προκαλώντας σοκ και φόβο στους κατοίκους.