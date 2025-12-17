Πρωτόγνωρες και ίσως απογοητευτικές σκηνές, εκτυλίχθηκαν στο Κογκρέσο της Πόλης του Μεξικού, όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια Συνεδρίασης που βρισκόταν σε εξέλιξη, με τις κάμερες να καταγράφουν τα πάντα.

Congress floor debate turns violent as Mexican lawmakers filmed pulling hair, shoving each other https://t.co/LWuVt0s1AF pic.twitter.com/NlJfTD81z1 — New York Post (@nypost) December 16, 2025

Ο καυγάς ξέσπασε όταν ομάδα βουλευτών από το δεξιό Εθνικό Κόμμα Δράσης (PAN) πλησίασε το βήμα του Κογκρέσου, διαμαρτυρόμενη σε έντονο ύφος για την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τον οργανισμό διαφάνειας της πόλης και να τον αντικαταστήσει με ένα νέο εποπτικό όργανο.

Η ένταση πυροδοτήθηκε γρήγορα και οι λεκτικές διαφωνίες μετατράπηκαν σε σωματική βία, με τις γυναίκες βουλευτές του αριστερού κόμματος Morena να επιδίδονται σε αγκωνιές, σπρωξίματα, χτυπήματα και τραβήγματα μαλλιών. Το απίστευτο περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες, με το βίντεο να γίνεται viral στο διαδίκτυο.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι παρόλο που το Κογκρέσο του Μεξικού έχει βιώσει ιστορικά εντάσεις και πολιτικές διαμάχες, τέτοιες σκηνές σωματικής βίας είναι εξαιρετικά σπάνιες και καταδικάζονται ευρέως από την κοινή γνώμη και τα πολιτικά κόμματα.

Lawmakers got into a mass brawl during a heated session of the Mexico City Congress. Politicians were seen grabbing each other by the hair and trading slaps after rival factions tried to remove each other from the podium. pic.twitter.com/NpqGdaKsiX — The Independent (@Independent) December 16, 2025

Caos se apodera del Congreso de la Ciudad de México Un violento enfrentamiento entre diputadas en el Congreso de la Ciudad de México se desató tras la aprobación de un nuevo Instituto de Transparencia. pic.twitter.com/hZz181Ni1k — El Ojo (@ElOjoEn) December 16, 2025



Παρόμοια επεισόδια είχαν συμβεί στο παρελθόν, αλλά ποτέ σε τόσο έντονο βαθμό και με τέτοια ακρότητα. Το περιστατικό αναδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη πόλωση και τις εντάσεις μεταξύ των κομμάτων στην Πόλη του Μεξικού, όπου οι πολιτικές συγκρούσεις έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα έντασης, με τις συνέπειες για την πολιτική σταθερότητα της χώρας να είναι ακόμα αβέβαιες.