Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου στο Μιλάνο.

Διαδηλωτές, με καλυμμένο το πρόσωπο, λεηλάτησαν σουπερμάρκετ και καταστήματα με είδη ρουχισμού. Στη συνέχεια πέταξαν τραπέζια και καρέκλες σε αστυνομικούς και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε στάσεις λεωφορείων.

Βίντεο από τις καταστροφές στο Μιλάνο:

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον εβδομήντα προσαγωγές.

Λόγω των συγκρούσεων, έκλεισε νωρίτερα ο Καθεδρικός Ναός της ιταλικής συμπρωτεύουσας, ενώ πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Οι διαδηλωτές στους δρόμους:

Ο Δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα καταδίκασε απερίφραστα «όλους όσοι ευθύνονται για τις εγκληματικές αυτές πράξεις, χωρίς δήθεν κατανόηση για κάτι το απόλυτα ακατανόητο».