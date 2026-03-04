Ενώ το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας παραμένει τεταμένο, μετά το διπλωματικό επεισόδιο σε ανώτατο επίπεδο, με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και του Πέδρο Σάντεθ, γύρω από την άρνηση της Μαδρίτης να διευκολύνει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) ότι τελικά θα υπάρξει συνεργασία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιν, είπε κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι «Χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά. Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό. Ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

Ωστόσο η Λέβιν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διάψευση των ισχυρισμών του Λευκού Οίκου από τον Ισπανό ΥΠΕΞ

Η ισπανική κυβέρνηση, αρνείται από την πλευρά της τους ισχυρισμούς της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ότι θα «συνεργαστεί στρατιωτικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα El País.

«Η θέση της κυβέρνησης της Ισπανίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τη χρήση των βάσεών μας δεν έχει αλλάξει ούτε κατά μία λέξη», δήλωσε ο Αλμπάρες σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Cadena SER.

«Η θέση μας “όχι στον πόλεμο” παραμένει σαφής και κατηγορηματική», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι «δεν έχει την παραμικρή ιδέα» σε τι αναφερόταν η Λέβιτ. «Υπάρχει μια συμφωνία, μια διμερής συνθήκη, και εκτός του πλαισίου αυτής της διμερούς συμφωνίας δεν θα υπάρξει καμία χρήση των βάσεων ισπανικής κυριαρχίας. Οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».