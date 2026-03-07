Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ότι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη του και «υπάρχουν εγκλωβισμένοι» στα ερείπια πολυκατοικίας που επλήγη. «Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», συμπλήρωσε.

BREAKING: Russia launches one of its largest attacks on Ukraine in recent months – 261 aerial threats including 67 missiles and 194 Shahed drones overnight. Moscow hits on two fronts simultaneously – intelligence to Iran, missiles at Ukraine. — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 7, 2026



Σύμφωνα με τον Όλεχ Σινιεχούμποφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, τρεις από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός 11χρονου παιδιού, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ στους υπόλοιπους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Στην πόλη Τσουχούιβ, της ίδιας περιφέρειας, η δήμαρχος Χαλίνα Μινάεβα ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας «επίθεσης drone» σε σπίτι σε κεντρική συνοικία της πόλης.