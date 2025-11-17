Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια του Χαρκόβου στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δέκα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ηλικίας 17, 15 και 14 χρόνων, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Μπαλακλίγια», ανέφερε ο κ. Σινεχούμποφ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα, τρεις νεκρούς και δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Ο Βιτάλι Καραμπάνοφ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πόλη Μπαλακλίγια, αναφέρθηκε από την δική του πλευρά μέσω Telegram σε τρεις νεκρούς και εννιά τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο, ενώ οι τοπικές αρχές αξιολογούν την έκταση των ζημιών.

Aλ.Π.