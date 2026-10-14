Τη στιγμή που ένα ισχυρό πλήγμα συγκλονίζει το κτίριο στο οποίο βρίσκεται στο Χάρκοβο της Ουκρανίας κατέγραψε με το κινητό του ένας Βραζιλιάνος που πολεμά στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων. Το βίντεο καταγράφει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τη μετάβαση από την αναμονή για μία νέα αεροπορική επίθεση στην έκρηξη και την καταστροφή στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Πρόκειται για τον Λούκας Κάντιντο, πρώην στρατιωτικό αλεξιπτωτιστή από τη Βραζιλία, ο οποίος βρίσκεται στην Ουκρανία μαζί με άλλους συμπατριώτες του και δημοσιεύει συχνά υλικό από την εμπόλεμη ζώνη.

Στις εικόνες εμφανίζεται αρχικά να μιλά στην κάμερα μέσα στο διαμέρισμα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται και καταγράφεται μία ισχυρότατη έκρηξη, η εικόνα χάνεται και ακολουθούν στιγμές αναστάτωσης.

Η έκρηξη και οι ζημιές μέσα στο διαμέρισμα

Όταν η κάμερα επανέρχεται, η εικόνα στο εσωτερικό έχει αλλάξει δραματικά.

Τζάμια έχουν σπάσει, αντικείμενα έχουν εκσφενδονιστεί στο πάτωμα, κουρτίνες και έπιπλα έχουν μετακινηθεί από το ωστικό κύμα, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται στο διαμέρισμα προσπαθούν να αντιληφθούν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ο Κάντιντο κινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο καταγράφοντας τις ζημιές, ενώ στη συνέχεια πλησιάζει στα παράθυρα και βγαίνει σε εξωτερικό χώρο.

Εκεί φαίνεται φωτιά να μαίνεται στη βάση ή πολύ κοντά σε πολυώροφο κτίριο, με πυκνό καπνό να ανεβαίνει και ανθρώπους να βρίσκονται στον δρόμο.

Πέντε Βραζιλιάνοι βρίσκονταν στο σημείο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βραζιλία, στο διαμέρισμα βρίσκονταν συνολικά πέντε Βραζιλιάνοι, οι οποίοι συμμετέχουν στον πόλεμο στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων.

Οι πρώτες αναφορές ανέφεραν ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και ότι η ομάδα αποχώρησε στη συνέχεια από το κτίριο και μετακινήθηκε σε άλλο σημείο.

Υπάρχουν, πάντως, διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν τραυματισμούς των μελών της ομάδας. Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ άλλες πηγές μεταφέρουν δήλωση του Κάντιντο ότι πονούσε στο πόδι και ότι ορισμένοι από τους συντρόφους του είχαν τραυματιστεί. Η ακριβής κατάσταση δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Drone ή πύραυλος; Δεν έχει αποσαφηνιστεί

Ασαφές παραμένει και ποιο ακριβώς όπλο προκάλεσε την έκρηξη που καταγράφεται στο βίντεο.

Σε ορισμένες αναρτήσεις γίνεται λόγος για ρωσικό drone, ενώ άλλες αναφορές περιγράφουν το χτύπημα ως πυραυλική επίθεση. Από το ίδιο το βίντεο δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί με βεβαιότητα ο τύπος του όπλου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε σε μία περίοδο νέων σφοδρών ρωσικών επιθέσεων στο Χάρκοβο. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν στις 13 Οκτωβρίου ότι η πόλη δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα, με κατοικίες και άλλες πολιτικές υποδομές να υφίστανται μεγάλες ζημιές και αρκετούς ανθρώπους να τραυματίζονται. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, χρησιμοποιήθηκαν, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, περιφερόμενα πυρομαχικά τύπου Banderol.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ότι το κτίριο του συγκεκριμένου βίντεο είναι ένα από εκείνα που περιλαμβάνονται στους επίσημους απολογισμούς των ουκρανικών αρχών.

Η στιγμή που ο πόλεμος μπαίνει κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο βίντεο ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι δεν καταγράφει απλώς τις συνέπειες ενός βομβαρδισμού.

Η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία πριν από το πλήγμα, τη στιγμή της έκρηξης και αμέσως μετά, αποτυπώνοντας το ωστικό κύμα, την καταστροφή του διαμερίσματος και τη φωτιά που ακολουθεί έξω από το κτίριο.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ένας φαινομενικά ήρεμος εσωτερικός χώρος μετατρέπεται σε ένα σκηνικό με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα αντικείμενα και ανθρώπους που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το σημείο, σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητα του πολέμου στην Ουκρανία.