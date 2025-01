Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από την εκτόξευση απειλών του επερχόμενου προέδρου σε γειτονικά κράτη των ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα και ενώ πλησιάζει η ημέρα ορκωμοσίας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προτείνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η παραίτηση του Καναδού πρωθυπουργού Τζαστίν Τριντό, έδωσε ακόμα μία ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει τη θέση του για προσάρτηση του Καναδά.

Λίγο πριν αναλάβει την εξουσία των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να ανοίξει μέτωπα με τις γειτονικές χώρες. Αρχικά είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά της Γροιλανδίας, στη συνέχεια έφτασε να μιλά για προσάρτησή της όπως και προσάρτηση της Διώρυγας του Παναμά.

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 6, 2025

